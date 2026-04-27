Брижит Макрон пожаловалась на мрачные стороны власти

Первая леди Франции говорит, что порой ей "трудно разглядеть голубое небо"

27 апреля 2026, 07:15, ИА Амител

Эммануэль Макрон и Брижит Макрон / Фото: EPA/YARA NARDI / POOL MAXPPP OUT / ТАСС
Брижит Макрон рассказала в интервью изданию La Tribune Dimanche о "моментах пессимизма", которые она пережила, будучи первой леди Франции с 2017 года. Об этом пишет "Коммерсант".

«Я видела гнусность мира, глупость, злобу. Иногда мне трудно разглядеть голубое небо…» — говорит она.

Как отметила Брижит Макрон, раньше у нее была "нормальная жизнь: дети, работа, взлеты и падения, как у всех". «А эти десять лет пролетели так быстро… Они были такими насыщенными. Иногда мне бывает грустнее, чем когда-либо», — сказала 73-летняя супруга французского президента, постоянно подвергающаяся нападкам в социальных сетях.

Первая леди Франции отметила, что ведет дневник, который она никому не показывала, и что это ей очень помогает.

Комментарии 11

Musik

07:37:40 27-04-2026

В зеркало пусть посмотрит.

Гость

08:00:52 27-04-2026

Musik (07:37:40 27-04-2026) В зеркало пусть посмотрит. ... Мусик, если доживешь до 73, то посмотри на себя в зеркало.

Мусик

13:23:58 27-04-2026

Гость (08:00:52 27-04-2026) Мусик, если доживешь до 73, то посмотри на себя в зеркало.... буду моложав, белокур и выше среднего роста.
иишник фото спрогнозил - ничё так, симпатичнее этой органицмы

Гость

17:14:21 27-04-2026

Мусик (13:23:58 27-04-2026) буду моложав, белокур и выше среднего роста.иишник фото ...
В 73 ты уже скорее всего как 10 лет будешь в могиле согласно среднему уровню смертности в РФ среди мужчин

Гость

07:41:37 27-04-2026

Поэтому мужа бьет

Гость

10:30:49 27-04-2026


Статья хорошая, но есть неточности:
1) Брижит Макрон пожаловалСЯ на мрачные стороны власти
2) «Я видЕЛ гнусность мира, глупость, злобу. Иногда мне трудно разглядеть голубОГО…» — говорит он про свою Эманнуэль.

Гость

11:49:59 27-04-2026

Гость (10:30:49 27-04-2026) Статья хорошая, но есть неточности:1) Брижит Макрон ...
Предпочитаешь мужиков?

Гость

11:13:11 27-04-2026

Царице-молоко за вредность.

Гость

11:56:41 27-04-2026

Гость (11:13:11 27-04-2026) Царице-молоко за вредность.... Уже бесполезно и поздно. Не поможет даже Боржоми.

Вежливый Человек

11:50:49 27-04-2026

Был тут в зоопарке, так вот там у старой обезьяны схожие трудности.

Гость

17:15:06 27-04-2026

Вежливый Человек (11:50:49 27-04-2026) Был тут в зоопарке, так вот там у старой обезьяны схожие тру...
Так это вас так напугало совокупление хорьков?

