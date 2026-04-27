Брижит Макрон пожаловалась на мрачные стороны власти

Первая леди Франции говорит, что порой ей "трудно разглядеть голубое небо"

27 апреля 2026, 07:15, ИА Амител

Эммануэль Макрон и Брижит Макрон / Фото: EPA/YARA NARDI / POOL MAXPPP OUT / ТАСС

Брижит Макрон рассказала в интервью изданию La Tribune Dimanche о "моментах пессимизма", которые она пережила, будучи первой леди Франции с 2017 года. Об этом пишет "Коммерсант".

«Я видела гнусность мира, глупость, злобу. Иногда мне трудно разглядеть голубое небо…» — говорит она.

Как отметила Брижит Макрон, раньше у нее была "нормальная жизнь: дети, работа, взлеты и падения, как у всех". «А эти десять лет пролетели так быстро… Они были такими насыщенными. Иногда мне бывает грустнее, чем когда-либо», — сказала 73-летняя супруга французского президента, постоянно подвергающаяся нападкам в социальных сетях.

Первая леди Франции отметила, что ведет дневник, который она никому не показывала, и что это ей очень помогает.