17-летнюю жительницу Алтайского края осудят за кражу 750 рублей

17-летняя жительница Волчихинского района предстанет перед судом за кражу денег с банковской карты. Об этом рассказали в региональном СК.

В сентябре 2020 года девушка находилась в одной из комнат общежития, где увидела телефон своей однокурсницы. Она воспользовалась телефоном потерпевшей и перевела на свой счет 750 рублей.

"В ходе предварительного следствия обвиняемая вину в содеянном признала полностью. В настоящее время следствием собрано достаточное количество доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Волчихинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.

Ранее amic.ru писал о том, что неизвестный украл у жительницы Новоалтайска массажное кресло.