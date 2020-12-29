17-летнюю жительницу Алтайского края осудят за кражу 750 рублей

17-летняя жительница Волчихинского района предстанет перед судом за кражу денег с банковской карты. Об этом рассказали в региональном СК.
В сентябре 2020 года девушка находилась в одной из комнат общежития, где увидела телефон своей однокурсницы. Она воспользовалась телефоном потерпевшей и перевела на свой счет 750 рублей.
"В ходе предварительного следствия обвиняемая вину в содеянном признала полностью. В настоящее время следствием собрано достаточное количество доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Волчихинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.
Ранее amic.ru писал о том, что неизвестный украл у жительницы Новоалтайска массажное кресло.
Комментарии
Студенткам много не надо, винцо за 300 и усё.
750 рублей, уголовное дело и суд - это профессиональный подход или показуха?!
16:47
- гость -
750 рублей, уголовное дело и суд
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Раньше вроде УД стимулировалось пальцами (возбуждалось) с 1500 или 2500 рублей. Но это не точно.
У меня, два 110тых аккумулятора дёрнули, опер позвонил и сказал, что экспертиза посчитала их по 600 рублей каждый и стимулировать пальцами УД они не будут. Административка.
За мелкую кражу предусмотрена ответственность КоАП по статье 7.27. Наказанием будет только штраф, но при условии, что преступление совершено впервые и нет иных отягчающих обстоятельств. Если же виновный совершил кражу не в первый раз, то уголовное дело будет заведено вне зависимости от суммы ущерба.
Полицейским же тоже надо показать имитацию бурной деятельности. Ну не настоящих же жуликов ловить... Это же работать надо, а тут раз и отчетность и раскрываемость!
Мусара за палку мать родную засудят