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Бездомные устроили драку в центре Барнаула и заблокировали движение

, ИА "Амител"
Разнимать конфликтующих пришлось водителям
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

Бездомные устроили драку на проспекте Социалистическом в Барнауле и парализовали движение по улице. По словам очевидцев, словесная перепалка переросла в рукоприкладство на проезжей части.

Как сообщают свидетели происшествия в паблике "Инцидент Барнаул", двое бездомных что-то не поделили между собой. Во время "битвы" они потеряли контроль и оказались на проезжей части, где их разняли водители, которым конфликтующие мешали проехать.

Напомним, что утром 30 мая на улице Взлётной произошла массовая драка. На нескольких опубликованных роликах видно, что драка произошла между двумя компаниями. Участие в конфликте принимали не только мужчины, но и девушки. Один из молодых людей после удара в лицо упал, сильно ударился головой об асфальт и не смог подняться.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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