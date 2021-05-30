Массовая драка произошла у одного из пивных баров в Барнауле

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о массовой драке у одного из пивных баров города. Конфликт произошёл утром 30 мая на улице Взлётной.

"Я такого не видела никогда, дерутся все толпа на толпу. Прямо на дороге человек 18. Машины проезжают мимо, редкие прохожие тоже идут как ни в чем не бывало, стоят зеваки!" – написала местная жительница.

На нескольких опубликованных роликах видно, что драка произошла между двумя компаниями. Участие в конфликте принимали не только мужчины, но и девушки. Один из молодых людей после удара в лицо упал, сильно ударился головой об асфальт и не смог подняться.

По словам очевидцев, полиция приехала на место более чем через 20 минут.

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, что в ночь на 27 июля в 2020 году произошла массовая драка у Старого базара. 40-летний Павел Рохлов, который попытался разнять участников конфликта, скончался от удара по голове. Супруга погибшего обвинила в произошедшем 38-летнего Михаила Старцева. Против него правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности".