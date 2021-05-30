Массовая драка произошла у одного из пивных баров в Барнауле

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о массовой драке у одного из пивных баров города. Конфликт произошёл утром 30 мая на улице Взлётной.
"Я такого не видела никогда, дерутся все толпа на толпу. Прямо на дороге человек 18. Машины проезжают мимо, редкие прохожие тоже идут как ни в чем не бывало, стоят зеваки!" – написала местная жительница.
На нескольких опубликованных роликах видно, что драка произошла между двумя компаниями. Участие в конфликте принимали не только мужчины, но и девушки. Один из молодых людей после удара в лицо упал, сильно ударился головой об асфальт и не смог подняться.
По словам очевидцев, полиция приехала на место более чем через 20 минут.
Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.
Напомним, что в ночь на 27 июля в 2020 году произошла массовая драка у Старого базара. 40-летний Павел Рохлов, который попытался разнять участников конфликта, скончался от удара по голове. Супруга погибшего обвинила в произошедшем 38-летнего Михаила Старцева. Против него правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности".
Комментарии
У нас на Молодёжной у "Колоса" каждый день такое. А музыка долбает всю ночь. Хоть бы одна полиция проехала. Вызывать каждый день надоело. Тоже просто тупо смотрим с балконов. Пытались им кричать чтоб прекратили, так сами огребли матов.
По Старцеву завтра очередное заседание. Дело поступило в суд еще 27 ноября 2020 года.
Такие мы россияне. Нет таких в мире.
По словам очевидцев, полиция приехала на место более чем через 20 минут. ...
Мусора только на митингующих быстро реагирует
В Казане хлопчику стрелять надоело, пошёл на улицу а тут и полицаи подкатили
полиция приехала на место более чем через 20 минут
Да, косяк
Это не бар скорее всего, а магазин по наливании дешевой мочи в полторашки
30.05.2021 15:59
- гость -
Тут принято называть это барами. В каждом районе есть такое.