Пассажирский автобус протаранил столб на площади Спартака в Барнауле. Обновлено

Очевидцы сообщили о том, что пассажирский автобус протаранил бетонный столб на площади Спартака в Барнауле. Инцидент произошел рядом со зданием по адресу ул. Пушкина, 78, сообщает "КП".

От удара автобус получил серьезные повреждения. Лобовое стекло вылетело наружу. Бетонная конструкция сильно покосилась.

По предварительным данным, пассажиров на момент аварии в автобусе не было.

UPD 10:50: Как сообщили amic.ru в пресс-службе регионального ГУВД, в аварии никто не пострадал. Пассажиров в салоне не было.

Ранее сообщалось, что водитель такси протаранил пассажирский автобус в Горно-Алтайске. От полученных телесных повреждений таксист скончался. У водителя автобуса взяли анализы на алкоголь в крови. Он показал отрицательный результат.