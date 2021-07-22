Власти Барнаула за 100 миллионов хотят отремонтировать один из главных фонтанов города

Капитальный ремонт фонтана на площади Сахарова рядом с краевым театром драмы проведут в Барнауле в 2022 году. Об этом сообщили amic.ru в администрации города. Предварительная стоимость работ составит около 100 миллионов рублей. Также в планах мэрии в ближайшие годы привести в порядок ещё несколько фонтанов в краевой столице. Рассказываем, что известно о ремонте фонтана на Сахарова, который обещал отремонтировать ещё прошлый глава города Сергей Дугин.

И что же известно о ремонте фонтана, на который хотят потратить 100 миллионов?

Пока мало что. Нет даже предварительной информации о том, как он будет выглядеть. Известно, что городские власти уже провели аукцион на подготовку проекта капитального ремонта одного из самых излюбленных мест отдыха в Барнауле. Победитель – ООО "Алтайгражданпроект", которое пока публично не презентовало проект обновлённого фонтана. В самой организации на момент подготовки публикации не смогли ответить на вопрос amic.ru, как будет выглядеть объект за 100 миллионов рублей. Известно лишь, что заменят железобетонные конструкции, оборотное водоснабжение, внутренние сети электроснабжения, отопления и вентиляции, чаши фонтана.

В администрации Барнаула сообщили amic.ru, что все работы по ремонту объекта будут проведены до конца 2022 года. Источник финансирования – городской бюджет.

Как Сергей Дугин связан с фонтаном на площади Сахарова?

В августе 2018 года именно Сергей Дугин, на тот момент глава города, прогуливаясь по улице Молодёжной, поделился с корреспондентом amic.ru планами об установке рядом с театром драмы нового фонтана. Причём Дугин обещал, что объект станет одним из лучших и самых больших в России.

"Мы планируем установить там полностью новый фонтан. По одному из вариантов, работы будут оплачены из городского бюджета. Возможно, включимся в федеральную программу. Сейчас в Барнауле нет такого достойного фонтана, поэтому есть желание установить его рядом с театром драмы", – сказал тогда Сергей Дугин.

Уже через год городские власти заказали проект реконструкции фонтана, но тогда денег на работы в бюджете не нашли. А вскоре Сергей Дугин ушёл в отставку и идею с реконструкцией отложили до лучших времён.

Кстати, в 2014 году фонтан у барнаульского театра драмы уже ремонтировали за два миллиона рублей. Однако тогда объём работ был незначительным.

Территория рядом с фонтаном считается одним из самых любимых мест отдыха жителей города. Однако фактически там всё ещё отсутствует нормальная инфраструктура, нет удобных лавочек. Барнаульцы сидят или на ограждении, или на газоне за зданием правительства Алтайского края.

А какие-то фонтаны в Барнауле ещё собираются приводить в порядок?

Власти предполагают в ближайшие годы модернизировать ещё несколько барнаульских фонтанов. В их числе и те, что расположены на Обском бульваре: "Лилия"и "Космос". Проекты реконструкции уже готовы, получены положительные заключения государственной экспертизы. Но всё будет зависеть от возможностей бюджета, сообщили в мэрии.

Кроме того, не исключено, что новые фонтаны в городе появятся в рамках программы "Формирование современной городской среды города Барнаула".

А сколько вообще в Барнауле фонтанов?

В краевой столице сейчас 20 действующих фонтанов. На их работу из бюджета города выделяют около 3 миллионов рублей.

А когда они работают?

В будние дни – не менее шести часов в сутки, в выходные – не менее девяти часов, при температуре атмосферного воздуха не ниже 15 градусов. Их работа приостанавливается при порывах ветра свыше 15 м/с.