Власти Барнаула за 100 миллионов хотят отремонтировать один из главных фонтанов города

Капитальный ремонт фонтана на площади Сахарова рядом с краевым театром драмы проведут в Барнауле в 2022 году. Об этом сообщили amic.ru в администрации города. Предварительная стоимость работ составит около 100 миллионов рублей. Также в планах мэрии в ближайшие годы привести в порядок ещё несколько фонтанов в краевой столице. Рассказываем, что известно о ремонте фонтана на Сахарова, который обещал отремонтировать ещё прошлый глава города Сергей Дугин.
И что же известно о ремонте фонтана, на который хотят потратить 100 миллионов?
Пока мало что. Нет даже предварительной информации о том, как он будет выглядеть. Известно, что городские власти уже провели аукцион на подготовку проекта капитального ремонта одного из самых излюбленных мест отдыха в Барнауле. Победитель – ООО "Алтайгражданпроект", которое пока публично не презентовало проект обновлённого фонтана. В самой организации на момент подготовки публикации не смогли ответить на вопрос amic.ru, как будет выглядеть объект за 100 миллионов рублей. Известно лишь, что заменят железобетонные конструкции, оборотное водоснабжение, внутренние сети электроснабжения, отопления и вентиляции, чаши фонтана.
В администрации Барнаула сообщили amic.ru, что все работы по ремонту объекта будут проведены до конца 2022 года. Источник финансирования – городской бюджет.
Как Сергей Дугин связан с фонтаном на площади Сахарова?
В августе 2018 года именно Сергей Дугин, на тот момент глава города, прогуливаясь по улице Молодёжной, поделился с корреспондентом amic.ru планами об установке рядом с театром драмы нового фонтана. Причём Дугин обещал, что объект станет одним из лучших и самых больших в России.
"Мы планируем установить там полностью новый фонтан. По одному из вариантов, работы будут оплачены из городского бюджета. Возможно, включимся в федеральную программу. Сейчас в Барнауле нет такого достойного фонтана, поэтому есть желание установить его рядом с театром драмы", – сказал тогда Сергей Дугин.
Уже через год городские власти заказали проект реконструкции фонтана, но тогда денег на работы в бюджете не нашли. А вскоре Сергей Дугин ушёл в отставку и идею с реконструкцией отложили до лучших времён.
Кстати, в 2014 году фонтан у барнаульского театра драмы уже ремонтировали за два миллиона рублей. Однако тогда объём работ был незначительным.
Территория рядом с фонтаном считается одним из самых любимых мест отдыха жителей города. Однако фактически там всё ещё отсутствует нормальная инфраструктура, нет удобных лавочек. Барнаульцы сидят или на ограждении, или на газоне за зданием правительства Алтайского края.
А какие-то фонтаны в Барнауле ещё собираются приводить в порядок?
Власти предполагают в ближайшие годы модернизировать ещё несколько барнаульских фонтанов. В их числе и те, что расположены на Обском бульваре: "Лилия"и "Космос". Проекты реконструкции уже готовы, получены положительные заключения государственной экспертизы. Но всё будет зависеть от возможностей бюджета, сообщили в мэрии.
Кроме того, не исключено, что новые фонтаны в городе появятся в рамках программы "Формирование современной городской среды города Барнаула".
А сколько вообще в Барнауле фонтанов?
В краевой столице сейчас 20 действующих фонтанов. На их работу из бюджета города выделяют около 3 миллионов рублей.
А когда они работают?
В будние дни – не менее шести часов в сутки, в выходные – не менее девяти часов, при температуре атмосферного воздуха не ниже 15 градусов. Их работа приостанавливается при порывах ветра свыше 15 м/с.
Комментарии
Хорошая тема фонтаны, а найдите ещё немного денег на освещение на Ядринцева. И на тротуар по Ядринцева от Папанинцев до Димитрова.
Показуха и распил. Музей эакончили.
На следующий год надо дать отдохнуть и фонтану.
найдите ещё немного денег на освещение на Ядринцева. И на тротуар по Ядринцева от Папанинцев до Димитрова.
и нафига там нужна такая красота?
В будние дни – не менее шести часов в сутки, в выходные – не менее девяти часов, при температуре атмосферного воздуха не ниже 15 градусов.
Да ладно! Где они так работают? Это точно про Барнаул?
станет одним из самых лучших в России
покруче фонтанов Петрегофа? точно-точно? зуб дает?
Когда-то ещё прежний глава Барнаула Сергей Дугин обещал, что фонтан станет одним из самых лучших в России
Даже Дружбу народов или Каменный цветок на ВВС не переплюнет. А там отреставрировали.
И где сейчас этот обещалкин Дугин? Молоть языком не мешки ворочать, другой Петя Крым на словах в течении года вернет. Вот взять бы и "подтянуть" пустословов за длинный язык, дабы следующие знали стоит подобное молоть или нет.
22.07.2021 07:35
- гость -
в петрегофе фонтанов вообще нету. как собственно и петрегофа
Фонтанов в городе при опрессовке хватает. Каждый год одно и тоже. Лучше реально на освещение основных улиц потратить в центре, например, на Ядринцева. Тротуаров также в центре во многих местах не хватает. Уважаемый комитет по дорогам, администрация, прогуляйтесь с депутатами с по Ядринцева, поймёте в чем проблема. А ещё лучше будет, если в руки маленького ребенка возьмете.
Если обещают, значит будет на оборот.
Сквер скоро вырубят и как будет вписываться новый и дорогой фонтан в "обновленный" застроенный "зеленый" уголок?
22.07.2021 08:54
- гость -
А вот это никого из чиновников абсолютно не интересует.
22.07.2021 07:00
- гость -
Хорошая тема фонтаны, а найдите ещё немного денег на освещение на Ядринцева. И на тротуар по Ядринцева от Папанинцев до Димитрова.
Кстати, да, дельное предложение.
22.07.2021 08:22
Софья
Твоя Ядринцева никому никуда не впилась.
22.07.2021 08:54
- гость -
Согласно проекта вырубят максимум десяток деревьев, вместо них высадят новые.
Новый фонтан - это хорошо. Общественные пространства вы же сами требуете - нате, получайте. Интересно только, что они наваяют на 100 лямов)
22.07.2021 09:22
- гость -
Ну это мы проходили)) Со 100 лямов начнут а закончат в разы больше. Вон музей, с театром как строят-строили? Так там еще трещины проскакивают. Еще надо добавить на переделки.
задрали со своим Ядринцевым, напишу в администрацию что бы у вас там никогда ничего не делали
А 100'000'000 рублей — это обычная цена реконструкции таких фонтанов? Или всё-таки дороговато?
В мое детство голозадое, мы с ребятней от Крупской до бани на Партизанской паровозиком
по Ядринцева на санках катались...Красота была, в деревне в центре города жили...А сейчас.... Цывылизация, мать её..
Вы лучше на эти деньги троллейбусы новые купите или в детсадах совдеповские кабинки на новые поменяйте.
Гость 09:33, пишите, ваше право сударь. Но они и без вас ничего не делают, вы видимо тоже от туда... Эх.
Но они и без вас ничего не делают
а не будут не делать в два раза больше
А не лучше ли добиваться строительства новой школы и детского садика в центре в районе Ядринцева - Песчаной? Тогда и освещение будет, тротуары, район нормально жить начнет. Не? Не думали?
Подарите вы людям на день города этот маленький кусок тротуара по Ядринцева, да освещение сделайте в рамках какой-нибудь программы. Пусть уже успокоятся.
Пусть уже успокоятся.
и начнут еще чё нибудь канючить.. а чем они лучше всех остальных улиц не благоустроенных в нашем городе?
ЖК "Фонтан", шоня уже суетится.
Гость 12:30, пусть сносят, мы только рады будем! Город жить будет, а не умирать.
22.07.2021 07:38
Гость
+10000000000! Явно на бумаге в отчетах они так работают.
Пример: фонтан на пересечении Шукшина - Юрина много лет включали на несколько часов всего лишь 1 (один!!!) раз в году - в день открытия Шукшинских дней на Алтае. И всё!!!
Второй год из-за пандемии, соответственно, не включали ни разу. Сейчас идут ремонтные работы вокруг фонтана.