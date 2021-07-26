ДТП с Porsche и Land Cruiser в Барнауле едва не закончилось дракой

ДТП с участием трёх автомобилей, в том числе Porsche и Toyota Land Cruiser, произошло в Барнауле вечером 25 июля. Об этом сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
Авария случались в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Гоголя. По словам горожанина, после столкновения водители принялись шумно выяснять отношения, но до драки, к счастью, не дошло.
Оформлять аварию прибыли сразу два экипажа ДПС. О пострадавших ничего неизвестно.
Напомним, днём ранее на улице Антона Петрова в Барнауле водитель иномарки протаранил бетонный столб.
Комментарии
Баре негодуют.
Выясняли у кого "я..а" круче?!
Раз два экипажа прибыли ясно в аварии тупни.
26.07.2021 10:11
- гость -
Раз два экипажа прибыли ясно в аварии тупни.
Не оскорбляйте "элитку" нашего края))
Поршевод и крузавод схлестнулись?
А кто сильней, Porsche или Toyota Land Cruiser? Если год выпуска одинаковый. Кто кому наваляет?
Если год выпуска одинаковый
От года выпуска водил зависит. Еще от веса. Хотя всякое бывает
А я то думаю чего это вчера гонки рано закончились , ни рёва машин , ни бухающей музыки ночью не было .