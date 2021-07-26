ДТП с Porsche и Land Cruiser в Барнауле едва не закончилось дракой

ДТП с участием трёх автомобилей, в том числе Porsche и Toyota Land Cruiser, произошло в Барнауле вечером 25 июля. Об этом сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

Авария случались в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Гоголя. По словам горожанина, после столкновения водители принялись шумно выяснять отношения, но до драки, к счастью, не дошло.

Оформлять аварию прибыли сразу два экипажа ДПС. О пострадавших ничего неизвестно.

Напомним, днём ранее на улице Антона Петрова в Барнауле водитель иномарки протаранил бетонный столб.