В России снизилась заболеваемость туберкулёзом более чем в два раза

В России заболеваемость туберкулёзом снизилась более чем в два раза за десять лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистический сборник Минздрава.

"Число пациентов, у которых впервые в жизни установлен диагноз активного туберкулёза на 100 тысяч населения: 2010 год – 77,2, 2020 год – 32,3", – сказано в документе.

В 2020 году туберкулёз впервые выявили почти у 47,4 тыс. человек. Больше всего пациентов с таким недугом тогда зарегистрировали в Чукотском автономном округе, Туве и Приморском крае.

Ранее Минздрав назвал регионы, в которых люди в 2020 году болели больше всего. Алтайский край стал лидером в этом антирейтинге.