В России снизилась заболеваемость туберкулёзом более чем в два раза

В России заболеваемость туберкулёзом снизилась более чем в два раза за десять лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистический сборник Минздрава.
"Число пациентов, у которых впервые в жизни установлен диагноз активного туберкулёза на 100 тысяч населения: 2010 год – 77,2, 2020 год – 32,3", – сказано в документе.
В 2020 году туберкулёз впервые выявили почти у 47,4 тыс. человек. Больше всего пациентов с таким недугом тогда зарегистрировали в Чукотском автономном округе, Туве и Приморском крае.
Ранее Минздрав назвал регионы, в которых люди в 2020 году болели больше всего. Алтайский край стал лидером в этом антирейтинге.
Комментарии
Ожидаемо, многих перевели в ковидных так ЗП выше!
26.07.2021 13:06
- гость -
Ожидаемо, многих перевели в ковидных так ЗП выше!
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Переболел ковидом и поглупел еще больше?
А вот против палочки коха как раз маска в общественных местах эффективна - показатель на лицо!!!
чего нельзя сказать о ковидле, к сожалению...
Выявляемость снизилась. Я 5 лет не был в поликлинике.
Так в прошлом году плановую флюорографию закрывали. Если в последующем периоде не будет скачка вверх, тогда и можно будет говорить о снижении.
26.07.2021 13:55
Опередил мою мысль.
В Барнауле сделать флюру было большой проблемой. Только по направлению врача.
Раньше приходил, скажем, в диагностический. Платил эти 200-300 рублей и проходил. Теперь ни одно мед учреждение без направления не принимает.
Сначала попади к терапевту в строго ограниченное время, потом так же на флюру (до определенного времени прием ведут).
Да люди, просто плюнули на это дело и все.
Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика.
26.07.2021 13:41
Скинь фотку - буду держаться от тебя подальше.