В Алтайском крае организуют новые места для тяжелобольных с ковидом

Начались поставки нового оборудования для организации 80 реанимационных мест в ковидных госпиталях Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

На эти цели из краевого бюджета выделили 206 млн рублей. В частности, ведётся закупка аппаратов ИВЛ, функциональных кроватей, мониторов для контроля жизненно важных показателей, отсасыватель и шприцевой насос.

В ведомстве отметили, что общее число реанимационных мест увеличится не на 80, а только на 37. Это связано с тем, что часть оборудования пойдёт на смену устаревшему.

"Нельзя недооценивать и то, что новое оборудование заменит старые, уже изношенные аппараты, – подчеркнули в ведомстве. – Данные изменения позволят значительно улучшить качество оказания медицинской помощи, тем самым будет сокращено время пребывания пациентов в реанимации".

Поступления ожидаются в ковидные реанимации Барнаула, Бийска, Рубцовска, Новоалтайска, Заринска и Алейска.