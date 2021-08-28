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26 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

, ИА "Амител"
С начала пандемии в регионе умерло 4 626 человек
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 254 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 166 пациентов, умерло 26 человек, от COVID-19 – 21. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 69 675 человек, в том числе 4 871 ребёнок. Выздоровели всего 53 007 человек. Умерло 4 626 человек, все взрослые.

По состоянию на 28 августа на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2585 человек, а также 349 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Количество тяжелобольных – 601, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 203.

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

28.08.2021 14:25
Гость

Все о кей ,помаленьку вымираем ,тиш и благодать ,а бабы ещё нарожают .

28.08.2021 16:04
- гость -

во всем Китае столько же... Китайцы минздрав бы расстрреляли.

28.08.2021 16:08
для 14:25

не, беда в том что не нарожают.

у одних тик-токи, инстаграмы, ноготочки, шугаринг, море, отдых, отдых от отдыха...
у других учеба и карьера...
у третьих 2-3 работы без выходных и ипотека...

дети - это неудобно для первых и вторых, и некогда и дорого для третьих.

Вырождаемся'с...

28.08.2021 16:10
для 14:25

плюс вмешательство в естественный отбор, химия, консерванты и излучения вокруг нас.
много патологий и слабеньких и больных рождается...

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