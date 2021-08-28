26 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 254 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 166 пациентов, умерло 26 человек, от COVID-19 – 21. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 69 675 человек, в том числе 4 871 ребёнок. Выздоровели всего 53 007 человек. Умерло 4 626 человек, все взрослые.

По состоянию на 28 августа на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2585 человек, а также 349 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Количество тяжелобольных – 601, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 203.