55 единиц техники чистят дороги Барнаула 2 марта

Работы также проходят на тротуарах, остановках, лестничных маршах и подходах к пешеходным переходам

02 марта 2024, 14:16, ИА Амител

Уборка снега в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле днем 2 марта в уборке улиц от снега и наледи задействовали 55 единиц техники и 118 дорожных рабочих, сообщает мэрия.

Работы проходят на дорогах, тротуарах, остановках, лестничных маршах и подходах к пешеходным переходам по различным улицам и проспектам.

Минувшей ночью в этих же работах участвовала 101 спецмашина.

По прогнозу синоптиков, днем в субботу в Барнауле потеплеет до -2 градусов, также ожидается небольшой снег.