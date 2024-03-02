55 единиц техники чистят дороги Барнаула 2 марта
Работы также проходят на тротуарах, остановках, лестничных маршах и подходах к пешеходным переходам
02 марта 2024, 14:16, ИА Амител
Уборка снега в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org
В Барнауле днем 2 марта в уборке улиц от снега и наледи задействовали 55 единиц техники и 118 дорожных рабочих, сообщает мэрия.
Работы проходят на дорогах, тротуарах, остановках, лестничных маршах и подходах к пешеходным переходам по различным улицам и проспектам.
Минувшей ночью в этих же работах участвовала 101 спецмашина.
По прогнозу синоптиков, днем в субботу в Барнауле потеплеет до -2 градусов, также ожидается небольшой снег.
14:38:02 02-03-2024
Снег с дорог необходимо чистить максимально быстро, используя всю имеющуюся технику, а потом сделал дело, гуляй смело.
14:53:26 02-03-2024
На Власихинской 182 после проезда этой колонны перекрываютя подьезды к зданиям и прочее.из за этого не могут проехать мусоровозы. Вал высотой с метр и такой же шириной
и длиной 10 метров.ПОЧЕМУ СВОЕ БЕЗОБРАЗИЕ НЕ УБИРАЮТ