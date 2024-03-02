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55 единиц техники чистят дороги Барнаула 2 марта

Работы также проходят на тротуарах, остановках, лестничных маршах и подходах к пешеходным переходам

02 марта 2024, 14:16, ИА Амител

Уборка снега в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org
Уборка снега в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле днем 2 марта в уборке улиц от снега и наледи задействовали 55 единиц техники и 118 дорожных рабочих, сообщает мэрия.

Работы проходят на дорогах, тротуарах, остановках, лестничных маршах и подходах к пешеходным переходам по различным улицам и проспектам.

Минувшей ночью в этих же работах участвовала 101 спецмашина.

По прогнозу синоптиков, днем в субботу в Барнауле потеплеет до -2 градусов, также ожидается небольшой снег.

Барнаул Уборка снега

Комментарии 2

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Гость

14:38:02 02-03-2024

Снег с дорог необходимо чистить максимально быстро, используя всю имеющуюся технику, а потом сделал дело, гуляй смело.

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гость

14:53:26 02-03-2024

На Власихинской 182 после проезда этой колонны перекрываютя подьезды к зданиям и прочее.из за этого не могут проехать мусоровозы. Вал высотой с метр и такой же шириной
и длиной 10 метров.ПОЧЕМУ СВОЕ БЕЗОБРАЗИЕ НЕ УБИРАЮТ

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