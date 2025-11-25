Следы древнего денисовского человека обнаружены сразу в двух пещерах Алтая

Новые данные существенно дополняют информацию о географическом ареале денисовцев

На Алтае нашли следы денисовского человека / Фото: Олег Богданов, сайты polit и 7info

На Алтае обнаружили новые следы денисовского человека – археологи нашли их сразу в двух пещерах.

Как рассказал ТАСС заведующий отделом археологии каменного века Института археологии и этнографии СО РАН Михаил Шуньков, в пещере Березовка нашли каменные артефакты, выполненные по технологиям, характерным для денисовской культуры.

Кроме того, примерно в 200 метрах вверх по склону от Денисовой пещеры археологи исследовали грот Сурка. Там обнаружили материалы Средневековья, кости горных козлов и косуль, а также находки, относящиеся к эпохе денисовцев.

«Мы четко можем констатировать, что это было временное охотничье прибежище денисовцев», – отметил Шуньков.

