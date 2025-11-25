Следы древнего денисовского человека обнаружены сразу в двух пещерах Алтая
Новые данные существенно дополняют информацию о географическом ареале денисовцев
25 ноября 2025, 10:00, ИА Амител
На Алтае обнаружили новые следы денисовского человека – археологи нашли их сразу в двух пещерах.
Как рассказал ТАСС заведующий отделом археологии каменного века Института археологии и этнографии СО РАН Михаил Шуньков, в пещере Березовка нашли каменные артефакты, выполненные по технологиям, характерным для денисовской культуры.
Кроме того, примерно в 200 метрах вверх по склону от Денисовой пещеры археологи исследовали грот Сурка. Там обнаружили материалы Средневековья, кости горных козлов и косуль, а также находки, относящиеся к эпохе денисовцев.
«Мы четко можем констатировать, что это было временное охотничье прибежище денисовцев», – отметил Шуньков.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае уничтожили уникальный археологический объект – средневековый некрополь, состоявший из шестнадцати курганов. Поле, где они находились, перепахали тракторами, и теперь от тысячелетних насыпей почти ничего не осталось.
11:11:57 25-11-2025
крышку от фанты нашли.
13:46:42 25-11-2025
Это уже не сенсации. Сенсация только кости непосредственно денисовцев. И кстати, где их сейчас исследуют? - на науку санкции в этой сфере не наложены? Раньше кости передавали на исследование в США и Германию, только там есть технологии восстановления разорванных цепочек ДНК.