НОВОСТИНаука и образование

Следы древнего денисовского человека обнаружены сразу в двух пещерах Алтая

Новые данные существенно дополняют информацию о географическом ареале денисовцев

25 ноября 2025, 10:00, ИА Амител

На Алтае нашли следы денисовского человека / Фото: Олег Богданов, сайты polit и 7info
На Алтае нашли следы денисовского человека / Фото: Олег Богданов, сайты polit и 7info

На Алтае обнаружили новые следы денисовского человека – археологи нашли их сразу в двух пещерах.

Как рассказал ТАСС заведующий отделом археологии каменного века Института археологии и этнографии СО РАН Михаил Шуньков, в пещере Березовка нашли каменные артефакты, выполненные по технологиям, характерным для денисовской культуры.

Кроме того, примерно в 200 метрах вверх по склону от Денисовой пещеры археологи исследовали грот Сурка. Там обнаружили материалы Средневековья, кости горных козлов и косуль, а также находки, относящиеся к эпохе денисовцев.

«Мы четко можем констатировать, что это было временное охотничье прибежище денисовцев», – отметил Шуньков.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае уничтожили уникальный археологический объект – средневековый некрополь, состоявший из шестнадцати курганов. Поле, где они находились, перепахали тракторами, и теперь от тысячелетних насыпей почти ничего не осталось.

Ученый АлтГУ Николай Серегин / Фото: amic.ru

"Археология изучает самих себя". Ученый о древних памятниках, кочевниках и Индиане Джонсе

Накануне Дня науки мы поговорили с Николаем Серегиным — одним из самых молодых профессоров в АлтГУ
НОВОСТИОбщество

Алтайский край Наука Археология

Комментарии 2

Avatar Picture
Musik

11:11:57 25-11-2025

крышку от фанты нашли.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:46:42 25-11-2025

Это уже не сенсации. Сенсация только кости непосредственно денисовцев. И кстати, где их сейчас исследуют? - на науку санкции в этой сфере не наложены? Раньше кости передавали на исследование в США и Германию, только там есть технологии восстановления разорванных цепочек ДНК.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров