Барнаульские строители показали, как ломают ночью мост над железной дорогой

В Барнауле у Нового рынка приступили к демонтажу трёх пролётов восьмипролётного путепровода, которые проходят над железнодорожными путями, сообщает Telegram-канал «Мост».

Работы проводят в технологические окна по ночам, когда движение поездов под мостом полностью ограничено. Для разбора понадобится порядка 10 окон.

«Затем подрядчик приступит к демонтажу опор путепровода. На разбор всей конструкции запланировано около 25 технологических окон», — говорится в сообщении.

Фото: «Мост»

Днём рабочие продолжают устанавливать опоры под теплосеть, добавили в канале. Напомним, что сделать её планируют до начала отопительного сезона.