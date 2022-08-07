Барнаульские строители показали, как ломают ночью мост над железной дорогой
Работы проводят в технологические окна
7 августа 2022, 10:45, Никита Черников
В Барнауле у Нового рынка приступили к демонтажу трёх пролётов восьмипролётного путепровода, которые проходят над железнодорожными путями, сообщает Telegram-канал «Мост».
Работы проводят в технологические окна по ночам, когда движение поездов под мостом полностью ограничено. Для разбора понадобится порядка 10 окон.
«Затем подрядчик приступит к демонтажу опор путепровода. На разбор всей конструкции запланировано около 25 технологических окон», — говорится в сообщении.
Фото: «Мост»
Днём рабочие продолжают устанавливать опоры под теплосеть, добавили в канале. Напомним, что сделать её планируют до начала отопительного сезона.
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