Барнаульцы познакомились с особенностями военной службы и попробовали себя в роли бойцов

В поселке Кирова прошла патриотическая акция "СВОй подвиг", организованная "Молодежью Справедливой России" и "Вежливыми людьми"

27 мая 2025, 16:10, ИА Амител

Патриотическая акция "СВОй подвиг" / Фото: altai.spravedlivo.ru

В воскресенье, 25 мая, в поселке Кирова прошла патриотическая акция "СВОй подвиг", которая помогла жителям Барнаула познакомиться с особенностями военной службы. Мероприятие организовали "Молодёжь Справедливой России" и "Вежливые люди" на новой пешеходной тропе "Дух леса". Его поддержал депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.

Участники смогли прогуляться по тропе и посмотреть показательные выступления бойцов спецоперации. Они увидели, как проходят штурм и оборона, а также смогли лично поговорить с героями. Желающие потренировались в сборке и разборке автомата, постреляли из оружия, примерили бронежилеты и сфотографировались в военной форме.

Выступление показало, как солдаты защищают Родину, отметил председатель РОО "Объединение ветеранов боевых действий Алтайского края "Вежливые люди" Алексей Дорофеев.

"Солдат не просто носит форму и держит в руках оружие, он добровольно смотрит в лицо опасности, чтобы спасти страну. Мы дали ребятам подержать оружие, чтобы они смогли почувствовать его вес и мощь", – сказал Алексей Дорофеев.

И уточнил, что бойцы каждый день рискуют жизнью. Важно помнить, что оружие – это большая ответственность. Солдаты хотят, чтобы молодежь любила свою страну и была готова ее защищать, но главное – ценить и сохранять мир.

Патриотическая акция "СВОй подвиг" / Фото: altai.spravedlivo.ru

На акции также провели мастер-класс по оказанию первой помощи и тактической медицине. Активисты научили гостей полезным навыкам, которые могут помочь в экстренных ситуациях.

После этого участники прошли по тропе "Дух леса", которая уже стала любимым местом для отдыха у жителей Кирова и Барнаула. Помощница депутата АКЗС Анна Николайчик отметила, что акция получилась интересной и патриотичной. На финише всех ждали чай и угощения.

Позже разыграли призы от МСР в Алтайском крае – трое счастливчиков получили сухпайки с автографами бойцов. Завершилась акция игрой в лазертаг, где участники показали командный дух и умение работать вместе.

"Очень рады, что патриотические мероприятия собирают столько неравнодушных людей", – отметила председатель МСР в Алтайском крае Наталья Ахметшина.По ее словам, программу именно построили так, чтобы каждый смог найти интересное занятие по душе.