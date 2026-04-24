НОВОСТИТуризм

Россиянам стало сложнее получить визу в Японию

Новая процедура стала заметно более бюрократизированной по сравнению с прежними правилами посольства Японии

24 апреля 2026, 18:04, ИА Амител

Япония, виза / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Япония, виза / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Японский визовый центр в Москве усилил контроль за документами, что привело к замедлению рассмотрения заявок, рассказала Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

«Визовый центр Японии в российской столице начал работу в феврале этого года. С весны он внедрил свои правила, которые оказались более строгими, чем более лояльные требования посольства Японии. Посольство Японии было одним из ключевых факторов, привлекающих туристов в эту страну», — подчеркнули в АТОР.

Эксперты отмечают, что в первые недели после открытия визового центра проблем не возникало, но теперь процедура стала излишне сложной и бюрократической, что вызывает затруднения у туроператоров и беспокойство у туристов.

В АТОР указали, что наиболее значительные изменения коснулись процесса исправления ошибок в документах. Раньше в консульском отделе посольства замечания давались списком, и исправления можно было внести быстро. Теперь же внесение изменений стало многоэтапным и затягивается.

«После получения замечаний от сотрудников визового центра невозможно оперативно внести коррективы, и приходится заново записываться на подачу документов через электронную очередь, что значительно замедляет процесс», — отметили в ассоциации.

Основная виза для посещения Японии — краткосрочная туристическая на срок до 30 или 90 дней. Многократная виза выдается на срок до трех лет при условии хотя бы одной поездки в Японию за последние три года.

Отдых в Турции / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Турция ожидает от 4,5 до 6 миллионов россиян в 2026 году, но есть нюанс

На турпотоке могут сказаться текущая геополитическая ситуация и возможные войны
НОВОСТИТуризм

Туризм Россия Япония

Комментарии 5

Avatar Picture
Musik

18:52:09 24-04-2026

Дык Япония практически в НАТО???

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:13:07 24-04-2026

Musik (18:52:09 24-04-2026) Дык Япония практически в НАТО??? ...
И чё? Турция в НАТО с 1952 года

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:34:52 25-04-2026

Musik (18:52:09 24-04-2026) Дык Япония практически в НАТО??? ...
Нефиг там неадекватам делать. Сидите дома и радуйтесь! Самая лучшая жы!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

11:17:57 25-04-2026

Гость (05:34:52 25-04-2026) Нефиг там неадекватам делать. Сидите дома и радуйтесь! С... Фукусиму конешно адекваты делали.
Прям вблизи уреза воды, при их сейсмике.
На все бошки адекваты.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:24:41 25-04-2026

Musik (11:17:57 25-04-2026) Фукусиму конешно адекваты делали. Прям вблизи уреза воды...
Скройся, дурачок!

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров