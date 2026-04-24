Новая процедура стала заметно более бюрократизированной по сравнению с прежними правилами посольства Японии

24 апреля 2026, 18:04, ИА Амител

Японский визовый центр в Москве усилил контроль за документами, что привело к замедлению рассмотрения заявок, рассказала Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

«Визовый центр Японии в российской столице начал работу в феврале этого года. С весны он внедрил свои правила, которые оказались более строгими, чем более лояльные требования посольства Японии. Посольство Японии было одним из ключевых факторов, привлекающих туристов в эту страну», — подчеркнули в АТОР.

Эксперты отмечают, что в первые недели после открытия визового центра проблем не возникало, но теперь процедура стала излишне сложной и бюрократической, что вызывает затруднения у туроператоров и беспокойство у туристов.

В АТОР указали, что наиболее значительные изменения коснулись процесса исправления ошибок в документах. Раньше в консульском отделе посольства замечания давались списком, и исправления можно было внести быстро. Теперь же внесение изменений стало многоэтапным и затягивается.

«После получения замечаний от сотрудников визового центра невозможно оперативно внести коррективы, и приходится заново записываться на подачу документов через электронную очередь, что значительно замедляет процесс», — отметили в ассоциации.

Основная виза для посещения Японии — краткосрочная туристическая на срок до 30 или 90 дней. Многократная виза выдается на срок до трех лет при условии хотя бы одной поездки в Японию за последние три года.