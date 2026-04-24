Россиянам стало сложнее получить визу в Японию
Новая процедура стала заметно более бюрократизированной по сравнению с прежними правилами посольства Японии
24 апреля 2026, 18:04, ИА Амител
Японский визовый центр в Москве усилил контроль за документами, что привело к замедлению рассмотрения заявок, рассказала Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте.
«Визовый центр Японии в российской столице начал работу в феврале этого года. С весны он внедрил свои правила, которые оказались более строгими, чем более лояльные требования посольства Японии. Посольство Японии было одним из ключевых факторов, привлекающих туристов в эту страну», — подчеркнули в АТОР.
Эксперты отмечают, что в первые недели после открытия визового центра проблем не возникало, но теперь процедура стала излишне сложной и бюрократической, что вызывает затруднения у туроператоров и беспокойство у туристов.
В АТОР указали, что наиболее значительные изменения коснулись процесса исправления ошибок в документах. Раньше в консульском отделе посольства замечания давались списком, и исправления можно было внести быстро. Теперь же внесение изменений стало многоэтапным и затягивается.
«После получения замечаний от сотрудников визового центра невозможно оперативно внести коррективы, и приходится заново записываться на подачу документов через электронную очередь, что значительно замедляет процесс», — отметили в ассоциации.
Основная виза для посещения Японии — краткосрочная туристическая на срок до 30 или 90 дней. Многократная виза выдается на срок до трех лет при условии хотя бы одной поездки в Японию за последние три года.
18:52:09 24-04-2026
Дык Япония практически в НАТО???
19:13:07 24-04-2026
И чё? Турция в НАТО с 1952 года
05:34:52 25-04-2026
Нефиг там неадекватам делать. Сидите дома и радуйтесь! Самая лучшая жы!
11:17:57 25-04-2026
Гость (05:34:52 25-04-2026) Нефиг там неадекватам делать. Сидите дома и радуйтесь! С... Фукусиму конешно адекваты делали.
Прям вблизи уреза воды, при их сейсмике.
На все бошки адекваты.
13:24:41 25-04-2026
Скройся, дурачок!