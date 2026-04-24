Депутаты-медики рассказали активным барнаульским пенсионерам, как сохранить здоровье

Встреча прошла в Барнаульской гордуме

24 апреля 2026, 17:10, ИА Амител

Встреча депутатов БГД с пенсионерами / Фото: пресс-служба БГД, Анжелика Пьянкова

В Барнауле состоялась встреча депутатов городской думы с активными пенсионерами города. Мероприятие прошло в рамках расширенного заседания комиссии по вопросам здравоохранения и собрало ветеранов, участвующих в различных общественных организациях краевой столицы.

Поддержку инициативе встречи оказали председатель городской думы Галина Буевич и комитет по социальной поддержке населения Барнаула. Они подчеркнули ценность взаимодействия с пожилыми горожанами, которые вносят значительный вклад в развитие города.

Галина Буевич отметила важность диалога между властью и старшим поколением:

«Ежедневно своими инициативами и участием в общественных проектах вы вносите большой вклад в развитие нашего города. Ваше мнение и поддержка очень важны для нас. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы формат наших встреч был полезен прежде всего вам. Нам важно, чтобы вы уходили отсюда с новыми знаниями о здоровье и доступных услугах, которые сможете передать своим друзьям, соседям и близким».

Председатель комиссии по вопросам здравоохранения БГД, главный врач Алтайского краевого клинического перинатального центра Ирина Молчанова рассказала о реализации программы "Активное долголетие — стратегия действий в интересах граждан до 2030 года". Она подчеркнула ключевые направления работы, такие как создание доступной городской среды, профилактические программы и поддержка социальной активности пожилых людей. Также уделила внимание роли семейных ценностей и вовлечению ветеранов в общественную жизнь.

Депутат гордумы, главный врач городской поликлиники № 1 Елена Азарова представила информацию о медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны и старшему поколению. И подчеркнула, как важно заботиться о ментальном здоровье, и призвала пенсионеров своевременно обращаться за помощью при тревожных симптомах. Она также показала простые упражнения для улучшения когнитивных функций, которые можно выполнять в домашних условиях.

Депутат БГД и главный врач городской больницы № 9 Инна Анисимова поделилась рекомендациями по здоровому питанию в пожилом возрасте. В ходе активного обсуждения пенсионеры обменялись рецептами блюд, которые помогают поддерживать хорошее самочувствие и бодрость.

О значении физической активности рассказал депутат БГД и главный врач Консультационно-диагностической поликлиники № 14 Дмитрий Денисов. Он отметил, что даже короткая ежедневная разминка способствует снижению риска падений и улучшению общего состояния здоровья.

А еще для гостей думы подготовили творческие выступления и мастер-класс по лечебной физкультуре, адаптированной для пожилых людей.

Галина Буевич поздравила присутствующих с наступающим Днем Победы и вручила памятные подарки. Ветераны поблагодарили народных избранников.

Как ранее сообщал amic.ru, на апрельском заседании БГД депутаты сократили срок принятия решений по городским выплатам семьям погибших бойцов СВО. Если раньше на это отводилось 20 дней, то теперь будет не более 15. После положительного решения комитет по социальной поддержке населения перечисляет выплату в течение трех-четырех дней. Размер муниципальной выплаты составляет 100 тысяч рублей и предназначен для супругов, детей и родителей погибших бойцов, а также для братьев и сестер при отсутствии прямых родственников.

