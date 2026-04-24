Как проходит "Библионочь" в Барнауле: фоторепортаж из "Шишковки"

Мероприятия начались в 18:00 и продолжаются до позднего вечера

24 апреля 2026, 20:48, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле в Алтайской краевой библиотеке имени В. Я. Шишкова проходит "Библионочь-2026" — одна из главных культурных акций года, собравшая множество посетителей. Фотограф amic.ru побывала на площадке и запечатлела, как библиотека превратилась в пространство лекций, мастер-классов и живого общения.

В этом году "Библионочь" посвящена сразу нескольким темам — Году единства народов России, 300-летию горного дела на Алтае и 150-летию Союза театральных деятелей. В течение вечера в "Шишковке" проходит около 40 событий: лекции, интерактивные площадки, выставки и творческие встречи.

Особой популярностью у гостей пользуются лекции — в программе их более десяти. Посетители слушают рассказы о Горнорудном Алтае, театре, литературе и современных технологиях, включая искусственный интеллект и интернет-культуру. Параллельно в залах библиотеки идут мастер-классы — здесь учат создавать сувениры, иллюстрации, кокошники, а также знакомят с традициями травяных чаев и ароматов.

Атмосфера вечера — живая и многолюдная. Гости перемещаются между площадками, участвуют в викторинах, рассматривают выставки и общаются. Для посетителей подготовлены экспозиции, посвященные истории театра, народам России, горному делу и художественным работам.

Отдельный интерес вызывает зона "Книговорота" и ярмарка, где можно найти редкие книги, коллекционные марки, монеты и изделия ручной работы. Многие приходят семьями — кто-то участвует в активностях, кто-то просто гуляет по залам библиотеки.

"Библионочь" в Барнауле — часть масштабной акции, к которой в этом году присоединились сотни библиотек по всему Алтайскому краю. В "Шишковке" мероприятия начались в 18:00 и продолжаются до позднего вечера, собирая все больше гостей.