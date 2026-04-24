Молодежь Алтая все чаще выбирает онлайн-образование

Мобильный трафик на образовательные ресурсы вырос на 60%

24 апреля 2026, 18:30, ИА Амител

Россияне младше 25 лет все активнее делают выбор в пользу системного онлайн-образования, об этом свидетельствует аналитика компании Yota ("Йота"). За последний год интернет-трафик на образовательных платформах среди молодых пользователей вырос на 72%. В отличие от коротких сессий, которые преобладали ранее, теперь молодежь активно выбирает полноценные уроки, проводя значительно больше времени за учебой. В Алтайском крае также наблюдается значительное увеличение популярности онлайн-образования.

Алтайский онлайн

За последний год молодежь региона в возрасте 14–25 лет увеличила мобильный трафик на образовательные ресурсы на 63%. Время дистанционных занятий выросло в девять раз, и сейчас одно занятие в среднем длится более двух часов. Это подтверждает тренд, который уже охватил всю страну.

Увеличение времени занятий

В целом по стране средняя продолжительность одного занятия у пользователей в возрасте 14–25 лет увеличилась более чем в шесть раз. Если год назад занятия длились в среднем всего 16 минут, то сейчас эта цифра возросла до 1 часа 38 минут, что является самым высоким показателем среди всех возрастных групп. Этот рост также подтверждает сильную приверженность молодых людей к глубокому освоению материала.

Школьная программа и подготовка к экзаменам

Основной интерес молодежи сосредоточен на изучении школьной программы и подготовке к экзаменам. Платформы, такие как "ЯКласс", "Фоксфорд", "Учи.ру", РЭШ, "Умскул" и "Тетрика", занимают 85% от общего трафика среди пользователей до 25 лет. Особенно активным является обучение в осенние и весенние месяцы, когда школьники и студенты готовятся к важным периодам учебного года.

Онлайн-курсы для старших поколений

Также эксперты оценили спрос на онлайн-образование среди старшей аудитории. Они все чаще обращаются к курсам по IT, аналитике, маркетингу и управленческим навыкам. Среди пользователей старше 36 лет трафик в марте 2026 года вырос в два-три раза по сравнению с зимними месяцами, а среди пользователей 26–35 лет — в три-четыре раза.

Еще одним заметным трендом стало увеличение интереса к лекциям от университетов. Например, открытые лекции МГУ и курсы "Открытого образования" увеличили трафик в два-три раза с начала 2026 года. Эти курсы в основном востребованы людьми старше 26 лет. Граждане старше 56 лет стали чаще осваивать новые профессии, и трафик на соответствующих образовательных ресурсах в марте 2026 года увеличился в два раза.

В рейтинге городов, где онлайн-образование пользуется наибольшим спросом, лидирует Москва с долей почти 20% от общего трафика. Следом идут Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Якутск, Хабаровск, Уфа, Владивосток, Екатеринбург и Калининград.