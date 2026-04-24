Появилось видео с места ДТП в Бийске, где погиб врач скорой помощи

24 апреля 2026, 21:38, ИА Амител

Появилось видео с места ДТП в Бийске, в котором погиб врач скорой помощи. Кадры, снятые очевидцами, показывают последствия аварии и работу экстренных служб.

На записи видно, что на месте происшествия находится машина скорой помощи, спасатели разворачивают оборудование и автобус, врезавшийся в стену здания. Вокруг собрались десятки людей, наблюдающих за происходящим.

Ранее сообщалось, что трагедия произошла 24 апреля. По данным прокуратуры Алтайского края, водитель маршрутного автобуса № 21 совершил наезд на пешехода, после чего продолжил движение, столкнулся с припаркованным автомобилем и врезался в магазин.

В результате происшествия пешеход — врач скорой помощи Игорь Пушкин — получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался. Водитель автобуса и водитель другого автомобиля пострадали, им была оказана медицинская помощь.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Комментарии 1

Гость

00:40:30 25-04-2026

водитель автобуса - что с ним? инсульт или просто гадина?

