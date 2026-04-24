В центре Бийска на неделю перекрыли одну из улиц
24 апреля 2026, 19:02, ИА Амител
Дорожный знак "Проезд запрещен"
В Бийске на неделю ограничили движение в центре города из-за коммунальных работ — проезд перекрыли по переулку Училищному. Об этом сообщили в городской администрации.
Ограничение действует с 24 по 30 апреля на участке от улицы Ленина до улицы Красноармейской. Причиной стали аварийные ремонтные работы на тепловых сетях.
«Уважаемые бийчане! Учитывайте данную информацию при передвижении по городу», — обратились к жителям в мэрии.
Водителей просят заранее планировать маршруты и выбирать пути объезда.
