За неделю 112 человек пострадали от укусов клещей в Алтайском крае

24 апреля 2026, 20:10, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В Алтайском крае выросла активность клещей — почти половина всех укусов с начала сезона пришлась всего на одну неделю. По данным Роспотребнадзора по Алтайскому краю, за последние семь дней от присасывания клещей пострадали 112 человек, а общее число случаев с конца марта достигло 229.

Сезон активности этих членистоногих стартовал 27 марта, и уже за короткое время ситуация заметно обострилась. В числе пострадавших 46 жителей Барнаула.

Специалисты также фиксируют случаи заболеваний, передающихся через укусы. Так, с подозрением на сибирский клещевой тиф зарегистрированы четыре человека, включая одного ребенка. Еще один случай связан с подозрением на иксодовый клещевой боррелиоз.

Лабораторные исследования показывают, что часть клещей действительно представляют угрозу: в 21% из них обнаружен возбудитель боррелиоза, а в 5,8% — вирус клещевого энцефалита. Всем пострадавшим назначена профилактическая терапия.

В Роспотребнадзоре напоминают, что пик активности клещей только начинается, и призывают жителей соблюдать меры защиты при посещении природы и дачных участков.