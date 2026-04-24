За неделю 112 человек пострадали от укусов клещей в Алтайском крае
Специалисты также фиксируют случаи заболеваний, передающихся через укусы
24 апреля 2026, 20:10, ИА Амител
В Алтайском крае выросла активность клещей — почти половина всех укусов с начала сезона пришлась всего на одну неделю. По данным Роспотребнадзора по Алтайскому краю, за последние семь дней от присасывания клещей пострадали 112 человек, а общее число случаев с конца марта достигло 229.
Сезон активности этих членистоногих стартовал 27 марта, и уже за короткое время ситуация заметно обострилась. В числе пострадавших 46 жителей Барнаула.
Специалисты также фиксируют случаи заболеваний, передающихся через укусы. Так, с подозрением на сибирский клещевой тиф зарегистрированы четыре человека, включая одного ребенка. Еще один случай связан с подозрением на иксодовый клещевой боррелиоз.
Лабораторные исследования показывают, что часть клещей действительно представляют угрозу: в 21% из них обнаружен возбудитель боррелиоза, а в 5,8% — вирус клещевого энцефалита. Всем пострадавшим назначена профилактическая терапия.
В Роспотребнадзоре напоминают, что пик активности клещей только начинается, и призывают жителей соблюдать меры защиты при посещении природы и дачных участков.
07:08:20 25-04-2026
Отказ от практики СССР большая ошибка - необходимо обрабатывать большие территории. Утверждение о массовой гибели птиц как следствие обработки эмоционально и понятно, но не находит своего подтверждения в цифрах, а вот рост популяции клещей есть факт.
16:58:48 25-04-2026
Горожанин (07:08:20 25-04-2026) Отказ от практики СССР большая ошибка - необходимо обрабатыв... Историю обработки Телец кого озера знаете?