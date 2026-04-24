НОВОСТИОбщество

За неделю 112 человек пострадали от укусов клещей в Алтайском крае

Специалисты также фиксируют случаи заболеваний, передающихся через укусы

24 апреля 2026, 20:10, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Клещ / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В Алтайском крае выросла активность клещей — почти половина всех укусов с начала сезона пришлась всего на одну неделю. По данным Роспотребнадзора по Алтайскому краю, за последние семь дней от присасывания клещей пострадали 112 человек, а общее число случаев с конца марта достигло 229.

Сезон активности этих членистоногих стартовал 27 марта, и уже за короткое время ситуация заметно обострилась. В числе пострадавших 46 жителей Барнаула.

Специалисты также фиксируют случаи заболеваний, передающихся через укусы. Так, с подозрением на сибирский клещевой тиф зарегистрированы четыре человека, включая одного ребенка. Еще один случай связан с подозрением на иксодовый клещевой боррелиоз.

Лабораторные исследования показывают, что часть клещей действительно представляют угрозу: в 21% из них обнаружен возбудитель боррелиоза, а в 5,8% — вирус клещевого энцефалита. Всем пострадавшим назначена профилактическая терапия.

В Роспотребнадзоре напоминают, что пик активности клещей только начинается, и призывают жителей соблюдать меры защиты при посещении природы и дачных участков.

Клещ / Изображение сгенерировано

В Госдуме предложили добавить на "Госуслуги" карту укусов клещей по регионам

На карте планируют отображать статистику обращений, уровень риска и перечень эндемичных территорий, а также давать краткие рекомендации по профилактике и действиям при укусе
НОВОСТИОбщество

Алтайский край Здоровье Статистика Сезон клещей

Комментарии 2

Avatar Picture
Горожанин

07:08:20 25-04-2026

Отказ от практики СССР большая ошибка - необходимо обрабатывать большие территории. Утверждение о массовой гибели птиц как следствие обработки эмоционально и понятно, но не находит своего подтверждения в цифрах, а вот рост популяции клещей есть факт.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

16:58:48 25-04-2026

Горожанин (07:08:20 25-04-2026) Отказ от практики СССР большая ошибка - необходимо обрабатыв... Историю обработки Телец кого озера знаете?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров