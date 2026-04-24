В Бийске в ДТП с автобусом погиб врач скорой помощи с 40-летним стажем

Коллеги вспоминают его как профессионала, всегда готового прийти на помощь

24 апреля 2026, 21:06, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске в результате ДТП с участием маршрутного автобуса погиб врач скорой помощи Игорь Пушкин. Трагедия произошла по дороге домой — медик получил травмы, несовместимые с жизнью.

О гибели специалиста сообщили его коллеги. Игорь Пушкин более 40 лет работал в системе скорой медицинской помощи города. В 1985 году он пришел на станцию врачом, с 1989 года входил в состав реанимационной бригады, а в 2020 году возглавил сразу две подстанции — "Заречную" и "Бийскую". Несмотря на административную должность, он продолжал выезжать на вызовы и лично оказывать помощь пациентам.

Коллеги вспоминают его как профессионала, всегда готового прийти на помощь, и наставника для молодых сотрудников. В апреле ему исполнилось 68 лет.

По данным прокуратуры Алтайского края, смертельная авария произошла 24 апреля. Водитель автобуса № 21 совершил наезд на пешехода, после чего продолжил движение, столкнулся с припаркованным автомобилем и врезался в здание магазина.

«Пешеход получил несовместимые с жизнью травмы и погиб. Водитель автобуса и другого автомобиля получили телесные повреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в ведомстве.

На место происшествия оперативно выехали сотрудники Госавтоинспекции, которые занимались оказанием помощи пострадавшим и установлением обстоятельств аварии. По поручению прокурора Алтайского края проводится проверка, в ходе которой будут оценены вопросы безопасности дорожного движения, а также причины и условия, приведшие к трагедии.

Ранее в Барнауле автобус въехал в опору ЛЭП, в результате травмы получили два человека.