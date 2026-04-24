В Новосибирске отчим год издевался над двухлетним пасынком, а затем забил его насмерть

Суд отклонил жалобу защиты, которая просила заменить заключение под стражей на домашний арест

24 апреля 2026, 17:15, ИА Амител

В Сибири суд отказался смягчить меру пресечения 29-летнему жителю Омской области, обвиняемому в жестоком убийстве двухлетнего пасынка. Адвокат просила перевести мужчину из СИЗО под домашний арест, но суд оставил решение без изменений, сообщает "КП-Новосибирск".

Как развивалась трагедия

Смертельная расправа произошла 11 марта 2025 года в одном из сел Омской области. Как сообщили в СУ СКР по региону, отчим с силой пнул двухлетнего мальчика, который стоял в дверном проеме и мешал ему зайти в дом.

«Когда ребенок заплакал, отчим продолжил его бить: мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму. Приехавшие по вызову матери врачи скорой помощи пытались спасти ребенка, но он скончался на месте», — сообщили в следственном управлении.

Систематическое насилие

Вскоре после задержания отчима выяснилось, что издевательства над мальчиком продолжались около года. По версии следствия, ребенка морили голодом — его вес составлял около 10 килограммов. За попытки взять еду со стола без спроса следовали побои. Мальчик неоднократно попадал в больницу, ходил в синяках и царапинах.

27-летняя мать призналась на ток-шоу "Мужское/Женское", что видела все, но боялась мужа:

«Однажды муж избил Сашу* ночью, когда он проснулся и начал ходить. Я боялась мужа: он сказал, что если я заговорю, то у меня отберут детей и отдадут его родственникам», — рассказала женщина.

Уголовные дела

Следственный комитет возбудил в отношении отчима дело по части 2 статьи 105 УК РФ — "Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью".

«Санкция статьи предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы», — уточнили в прокуратуре.

Мать ребенка обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию. Также уголовное дело о халатности, повлекшей смерть человека, возбудили в отношении инспектора ПДН.

В марте 2026 года прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело направили в Омский областной суд.

Решение суда

На время разбирательств суд продлил отчиму арест еще на два месяца. Обвиняемый обжаловал это решение в Пятом апелляционном суде Новосибирска.

«В жалобе адвокат просила изменить меру пресечения на домашний арест. Решение омского суда оставлено без изменения, жалобы — без удовлетворения», — сообщили "КП-Новосибирск" в пресс-службе суда.

*Имя изменено