В Новосибирске отчим год издевался над двухлетним пасынком, а затем забил его насмерть
Суд отклонил жалобу защиты, которая просила заменить заключение под стражей на домашний арест
24 апреля 2026, 17:15, ИА Амител
В Сибири суд отказался смягчить меру пресечения 29-летнему жителю Омской области, обвиняемому в жестоком убийстве двухлетнего пасынка. Адвокат просила перевести мужчину из СИЗО под домашний арест, но суд оставил решение без изменений, сообщает "КП-Новосибирск".
Как развивалась трагедия
Смертельная расправа произошла 11 марта 2025 года в одном из сел Омской области. Как сообщили в СУ СКР по региону, отчим с силой пнул двухлетнего мальчика, который стоял в дверном проеме и мешал ему зайти в дом.
«Когда ребенок заплакал, отчим продолжил его бить: мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму. Приехавшие по вызову матери врачи скорой помощи пытались спасти ребенка, но он скончался на месте», — сообщили в следственном управлении.
Систематическое насилие
Вскоре после задержания отчима выяснилось, что издевательства над мальчиком продолжались около года. По версии следствия, ребенка морили голодом — его вес составлял около 10 килограммов. За попытки взять еду со стола без спроса следовали побои. Мальчик неоднократно попадал в больницу, ходил в синяках и царапинах.
27-летняя мать призналась на ток-шоу "Мужское/Женское", что видела все, но боялась мужа:
«Однажды муж избил Сашу* ночью, когда он проснулся и начал ходить. Я боялась мужа: он сказал, что если я заговорю, то у меня отберут детей и отдадут его родственникам», — рассказала женщина.
Уголовные дела
Следственный комитет возбудил в отношении отчима дело по части 2 статьи 105 УК РФ — "Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью".
«Санкция статьи предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы», — уточнили в прокуратуре.
Мать ребенка обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию. Также уголовное дело о халатности, повлекшей смерть человека, возбудили в отношении инспектора ПДН.
В марте 2026 года прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело направили в Омский областной суд.
Решение суда
На время разбирательств суд продлил отчиму арест еще на два месяца. Обвиняемый обжаловал это решение в Пятом апелляционном суде Новосибирска.
«В жалобе адвокат просила изменить меру пресечения на домашний арест. Решение омского суда оставлено без изменения, жалобы — без удовлетворения», — сообщили "КП-Новосибирск" в пресс-службе суда.
*Имя изменено
18:03:54 24-04-2026
Думаю, в качестве наказания, ему следует создать идентичные условия проживания на этой планете
21:14:26 24-04-2026
Что в башке у упыря? Но что в башке у тварюшки, наблюдавшей истязания, но ведь голодом они его вместе морили. Ей место тоже в тюрьме.
01:28:38 25-04-2026
Нелюдь!.. Надеюсь в тюрьме условия его существования будут идентичными! Пожизненно. Где были опеки и прочие службы? Надеюсь всем раздадут по "заслугам".
12:44:06 25-04-2026
ЗАЧЕМ эти будут жить???
01:12:37 26-04-2026
А не кажется ли обществу, что делать шоу из лютого звериного садизма и убийства перебор.