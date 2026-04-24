В Алтайском крае готовят "перезагрузку" системы местного самоуправления
Тема реформы местного самоуправления в регионе остается одной из самых обсуждаемых
24 апреля 2026, 18:46, ИА Амител
В Алтайском крае завершается подготовка к рассмотрению масштабной реформы местного самоуправления: в апреле депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания обсудят сразу два законопроекта — о перераспределении полномочий и новой модели управления на местах. Эти документы уже рассмотрела профильная рабочая группа с участием краевых властей и представителей муниципалитетов.
Работа над инициативами заняла более полугода. По словам вице-спикера АКЗС Дениса Голобородько, при подготовке законопроекта власти опросили все территории и учли предложения муниципалитетов. Он подчеркнул, что новые обязанности для районов вводить не планируется — речь идет о закреплении уже выполняемых функций и их финансовом обеспечении.
«Сразу скажу, что никаких новых обязанностей не прибавится, все эти функции районы уже выполняли. При проработке законопроекта главным посчитали не просто перераспределить нагрузку, а финансово обеспечить каждое из обязательств, которое возлагаем на муниципалитет», — отметил парламентарий.
Второй блок изменений касается структуры управления. Большинство территорий, по итогам обсуждений, поддержали переход к одноуровневой системе. Этот вопрос рассматривали на сессиях районных советов, а также в рамках встреч с жителями.
«Абсолютное большинство районов видят себя в одноуровневой системе управления. Это подтверждает и итоги опроса, который мы проводили ранее в рамках рабочей группы по вопросам МСУ, созданной в АКЗС», — добавил Голобородько.
При этом в крае подчеркивают: речи о ликвидации сельсоветов не идет. Предполагается сохранить территориальные подразделения в административных центрах, чтобы не разрушать привычную инфраструктуру сельской жизни. Власти также намерены закрепить возможность работы для действующих глав даже при отсутствии высшего образования, а для таких должностей рассматривается вариант двойного наименования — "начальник территориального отдела — глава".
«В целом задачи сократить кого-то или ликвидировать сельсоветы в фактическом их виде нет, несмотря на спекуляции на данную тему. Речь идет об изменении управленческой модели в территории, где ответственность за все процессы лежит на главе района, все бюрократические процессы берет на себя районная администрация, а главы сельсоветов занимаются непосредственно хозяйственной деятельностью и вопросами населения», — подчеркнул вице-спикер.
Реформа местного самоуправления обсуждается в регионе не первый месяц. В рамках так называемой "перезагрузки" уже проработаны вопросы избрания глав, распределения полномочий и общей структуры управления. Окончательное решение по законопроектам депутаты должны принять на ближайшей апрельской сессии.
18:49:58 24-04-2026
У Турчака учитесь - чик брюг и готово.
19:56:28 24-04-2026
Все короче не чистки долг не воды не электричества. За всем в район. Зато прописки в разрушенных домах давно заброшенных доступнее станут. Недоработали депутаты.
10:51:11 25-04-2026
12:05:25 25-04-2026
12:05:25 25-04-2026
Дороги чистили просто безобразно! Электричество отключают постоянно.

Есть и сельский совет, и администрация района.
Дороги чистили просто безобразно! Электричество отключают постоянно.
Есть и сельский совет, и администрация района.
17:42:36 25-04-2026
17:42:36 25-04-2026
21:49:19 24-04-2026
В сёлах теперь староста и полицай...
И не скучай!...
11:14:49 25-04-2026
11:14:49 25-04-2026
ОМС отметили по факту.
17:43:31 25-04-2026
17:43:31 25-04-2026
08:51:59 26-04-2026
"Речь идет об изменении управленческой модели в территории, где ответственность за все процессы лежит на главе района, все бюрократические процессы берет на себя районная администрация, а главы сельсоветов занимаются непосредственно хозяйственной деятельностью и вопросами населения», — подчеркнул вице-спикер."------------ За чем мелочится, возложить ответственность на губернатора, а всем остальным, руки в брюки и ходить посвистывая.