В Алтайском крае готовят "перезагрузку" системы местного самоуправления

Тема реформы местного самоуправления в регионе остается одной из самых обсуждаемых

24 апреля 2026, 18:46, ИА Амител

В Алтайском крае завершается подготовка к рассмотрению масштабной реформы местного самоуправления: в апреле депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания обсудят сразу два законопроекта — о перераспределении полномочий и новой модели управления на местах. Эти документы уже рассмотрела профильная рабочая группа с участием краевых властей и представителей муниципалитетов.

Работа над инициативами заняла более полугода. По словам вице-спикера АКЗС Дениса Голобородько, при подготовке законопроекта власти опросили все территории и учли предложения муниципалитетов. Он подчеркнул, что новые обязанности для районов вводить не планируется — речь идет о закреплении уже выполняемых функций и их финансовом обеспечении.

«Сразу скажу, что никаких новых обязанностей не прибавится, все эти функции районы уже выполняли. При проработке законопроекта главным посчитали не просто перераспределить нагрузку, а финансово обеспечить каждое из обязательств, которое возлагаем на муниципалитет», — отметил парламентарий.

Второй блок изменений касается структуры управления. Большинство территорий, по итогам обсуждений, поддержали переход к одноуровневой системе. Этот вопрос рассматривали на сессиях районных советов, а также в рамках встреч с жителями.

«Абсолютное большинство районов видят себя в одноуровневой системе управления. Это подтверждает и итоги опроса, который мы проводили ранее в рамках рабочей группы по вопросам МСУ, созданной в АКЗС», — добавил Голобородько.

При этом в крае подчеркивают: речи о ликвидации сельсоветов не идет. Предполагается сохранить территориальные подразделения в административных центрах, чтобы не разрушать привычную инфраструктуру сельской жизни. Власти также намерены закрепить возможность работы для действующих глав даже при отсутствии высшего образования, а для таких должностей рассматривается вариант двойного наименования — "начальник территориального отдела — глава".

«В целом задачи сократить кого-то или ликвидировать сельсоветы в фактическом их виде нет, несмотря на спекуляции на данную тему. Речь идет об изменении управленческой модели в территории, где ответственность за все процессы лежит на главе района, все бюрократические процессы берет на себя районная администрация, а главы сельсоветов занимаются непосредственно хозяйственной деятельностью и вопросами населения», — подчеркнул вице-спикер.

Реформа местного самоуправления обсуждается в регионе не первый месяц. В рамках так называемой "перезагрузки" уже проработаны вопросы избрания глав, распределения полномочий и общей структуры управления. Окончательное решение по законопроектам депутаты должны принять на ближайшей апрельской сессии.