Покупатели выбирают удаленные районы с низкой плотностью населения, доступом к пресной воде и автономным системам жизнеобеспечения

24 апреля 2026, 17:42, ИА Амител

Бункер / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Российские предприниматели активно покупают дома с бункерами в Новой Зеландии, что привело к значительному росту спроса на такую недвижимость, сообщает Telegram-канал Shot.

«Новозеландские агенты по недвижимости связывают этот интерес с политической нестабильностью на Ближнем Востоке. Российские инвесторы предпочитают города с русскоязычными сообществами, такие как Окленд, Веллингтон и Крайстчерч», — отмечает издание.

Стоимость таких объектов варьируется от 23 до 200 миллионов рублей. Особой популярностью пользуются бункеры в элитных коттеджах, доступ к которым возможен только после тщательной проверки. Кроме того, можно установить бункер в уже существующем доме, что обойдется в сумму от 4 до 40 миллионов рублей, сообщает Shot.

Самыми доступными являются небольшие помещения с взрыво- и газонепроницаемыми люками и водонепроницаемыми конструкциями. Внутри можно установить системы фильтрации воздуха и прочие необходимые устройства. Более дорогие предложения включают полноценные подземные апартаменты, способные вместить всю семью.

Как подчеркивается в статье, покупка готовых домов в Новой Зеландии доступна лишь обладателям вида на жительство или "золотой визы". Для остальных иностранцев разрешена покупка квартир в новостройках или земельных участков. Российские граждане используют эту возможность, приобретая участки и строя на них дома с укрытиями площадью около 100 квадратных метров.