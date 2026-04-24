Российские бизнесмены скупают в Новой Зеландии дома с бункерами на случай третьей мировой
Покупатели выбирают удаленные районы с низкой плотностью населения, доступом к пресной воде и автономным системам жизнеобеспечения
24 апреля 2026, 17:42, ИА Амител
Российские предприниматели активно покупают дома с бункерами в Новой Зеландии, что привело к значительному росту спроса на такую недвижимость, сообщает Telegram-канал Shot.
«Новозеландские агенты по недвижимости связывают этот интерес с политической нестабильностью на Ближнем Востоке. Российские инвесторы предпочитают города с русскоязычными сообществами, такие как Окленд, Веллингтон и Крайстчерч», — отмечает издание.
Стоимость таких объектов варьируется от 23 до 200 миллионов рублей. Особой популярностью пользуются бункеры в элитных коттеджах, доступ к которым возможен только после тщательной проверки. Кроме того, можно установить бункер в уже существующем доме, что обойдется в сумму от 4 до 40 миллионов рублей, сообщает Shot.
Самыми доступными являются небольшие помещения с взрыво- и газонепроницаемыми люками и водонепроницаемыми конструкциями. Внутри можно установить системы фильтрации воздуха и прочие необходимые устройства. Более дорогие предложения включают полноценные подземные апартаменты, способные вместить всю семью.
Как подчеркивается в статье, покупка готовых домов в Новой Зеландии доступна лишь обладателям вида на жительство или "золотой визы". Для остальных иностранцев разрешена покупка квартир в новостройках или земельных участков. Российские граждане используют эту возможность, приобретая участки и строя на них дома с укрытиями площадью около 100 квадратных метров.
17:47:06 24-04-2026
Рвут когти-значит плохи дела...
17:59:42 24-04-2026
Это давно ясно.
Это давно ясно.
18:52:28 24-04-2026
уже лет тридцать пять как )
17:56:23 24-04-2026
Глупые
18:15:17 24-04-2026
Ахаха...Новая Зеландия.
18:46:54 24-04-2026
Ну, выживут в своих бункерах, все равно когда то закончится и жратва, и воздух, и вода чистая. Дальше что? Кто их обслуживать будет, если кругом апокалипсис?
23:06:43 24-04-2026
Гость (18:46:54 24-04-2026) Ну, выживут в своих бункерах, все равно когда то закончится ... И кто сотворит апокалипсис? Глашатай апокалипсиса Песков что ли?
18:50:17 24-04-2026
На деньги с продажи бункеров новозеландцы выделят часть для поддержки Украины? Если так, то зреют вопросы к данным покупателям...
18:53:13 24-04-2026
Это граждане мира, они тут просто зарабатывают.
20:05:22 24-04-2026
После ядерной войны мы их и там достанем, ворюг этих. Правда, как мы выглядеть будем после войны без бункеров-то. Ирпугаются точно, а может. мы их сожрём. Вот ведь как, позволяем себя обворовывать и у этихже ворюг будет шанс на спасение.
21:45:27 24-04-2026
С большой вероятностью будет длительное ухудшение обстановки.
Может и до ядреной дорасти.
Звериный оскал капитализма и гегемонизма.
Это не Пу плохой, это империалисты под себя весь мир подбирают.
Строят колонию размером с планету.
А всех несогласных: бомбить, душить, сменять правительства на покорных марионеток.
07:47:45 25-04-2026
Гость (21:45:27 24-04-2026) С большой вероятностью будет длительное ухудшение обстановки... А чё тогда 1 рубль не равен 1 доллару?
17:45:41 25-04-2026
Ну и? Все жить жить хотят. Пофиг на плебса.
11:39:23 27-04-2026
И выжившие позавидуют мертвым