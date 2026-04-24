Нечисть, увидев ленту с черными и оранжевыми полосами, начинает шипеть и уползать

24 апреля 2026, 17:00, ИА Амител

Мария Захарова / Кадр из видео

Георгиевская ленточка действует на недружественные России страны, как святая вода на нечисть. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Захарова отметила, что акция, в которой участвуют россияне по всему миру, вызывает агрессивную реакцию.

«Это можно сравнить, на мой взгляд, действительно со святой водой. Ничего плохого она не делает, но как только она на нечисть попадает, она начинает, эта нечисть, шипеть и уползать», — сказала представитель МИД в ходе своего еженедельного брифинга.

Ранее Захарова заявила, что Киев давно пришел к "неонацистской прошивке под натовским зонтиком". В результате совершаются теракты против собственного населения.