Захарова сравнила георгиевскую ленточку со святой водой
Нечисть, увидев ленту с черными и оранжевыми полосами, начинает шипеть и уползать
24 апреля 2026, 17:00, ИА Амител
Георгиевская ленточка действует на недружественные России страны, как святая вода на нечисть. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.
Захарова отметила, что акция, в которой участвуют россияне по всему миру, вызывает агрессивную реакцию.
«Это можно сравнить, на мой взгляд, действительно со святой водой. Ничего плохого она не делает, но как только она на нечисть попадает, она начинает, эта нечисть, шипеть и уползать», — сказала представитель МИД в ходе своего еженедельного брифинга.
Ранее Захарова заявила, что Киев давно пришел к "неонацистской прошивке под натовским зонтиком". В результате совершаются теракты против собственного населения.
19:17:09 24-04-2026
Сдаётся мне, Захарова злоупотребляет отнюдь не святой водой
Сдаётся мне, Захарова злоупотребляет отнюдь не святой водой
20:07:42 24-04-2026
Эпосы сочининяет на деньги налогоплательщиков?
21:53:14 24-04-2026
Грешно смеяться над больными людьми. (c)
22:15:51 24-04-2026
Судя по фоткам - 5 месяц. По человечески рад за нее. Радость материнства это круто. Вот прям молодец, всем нам пример.
22:59:05 24-04-2026
Черно- оранжевая - Гвардейска лента.
А нечисть её георгиевской называет которая черно-желтая.
Гвардейская и Георгиевская ленты внешне похожи — обе имеют чередующиеся чёрные и светлые полосы, — однако они различаются по происхождению, цвету, символике и историческому контексту. Георгиевская лента восходит к Российской империи и связана с орденом Святого Георгия, тогда как Гвардейская лента появилась в СССР в 1941 году как символ частей, проявивших героизм в Великой Отечественной войне. Несмотря на схожесть, эти ленты относятся к разным эпохам и идеологическим системам, что делает их не взаимозаменяемыми.
23:12:45 24-04-2026
Умеем же импортозамещеать, на расстояние не видно.
23:01:11 24-04-2026
Цвет и дизайн
Георгиевская лента: исторически — жёлто-чёрная, с 1913 года — оранжево-чёрная. Оттенки не были строго регламентированы.
Гвардейская лента: золотисто-оранжевая и чёрная, с чёткими параметрами: ширина 32,5 мм, три чёрные полосы по 6 мм, оранжевые промежутки по 6,25 мм, кайма 1 мм.
Несмотря на визуальное сходство, гвардейская лента никогда не называлась «георгиевской» в советское время.
01:06:50 25-04-2026
Вежливый Человек (23:01:11 24-04-2026) Цвет и дизайнГеоргиевская лента: исторически — жёлто-чёр... Я тоже не понимаю, какое отношение имеет георгиевская лента к победе в ВОВ ? Служил в Группе Советских Войск в Германии в 84-86 гг. Были Гвардейские в/ч, были даже Берлинские полки, которые в 45г брали Берлин. В составе нашей 207 Померанской дивизии были 41 Берлинский полк и 33 Берлинский полк. Георгиевских точно не было ! Даже на Знамени Победы 150 СД не соответствует истине. На момент штурма рейхстага в составе 3 Ударной армии были 207 СД, 150 СД,171 СД. полки которых и брали рейхстаг.Кто водрузит знамя, тому Героя Советского Союза дадут. И вот кто то прикрепил самодельный флаг к стене и политотдел 150 СД передал в ставку , что знамя над рейхстагом. А там по радио обьявили на весь мир о взятии. Было это где то 2час 30 мин. дня А рейхстаг взяли только с наступлением темноты и мощного артобстрела. Бойцы какой же дивизии первыми водрузили Знамя над рейхстагом выясняли целый год, но решили оставить 150 СД так как ранее на весь мир объявили. 150 СД и 171 СД расформировали через год. Некоторые полки вошли в состав нашей 207 Померанской МСД . Мы стали забывать о роли Главнокомандующего И. В Сталина, закрываем фанерками Мавзолей. к подножию которого бросали знамёна и штандарты поверженной Германии... Зато кто то из церковных деятелей заявляет о большой заслуге в победе в ВОВ царя Николая 2. Каким боком ? Он и в Первой Мировой проиграл. Мы проводим в 21г юбилейный Парад, посвящённый историческому параду 7 ноября 1941г. Это как ? Парад посвящённый Параду ?! А тот Парад 1941г. был посвящён 24 годовщине Великой Октябрьской Социалистической Революции. Вот так в наше время мы переписываем свою историю. но требуем от недругов уважения к ней.
08:14:12 25-04-2026
21:56:36 25-04-2026
Александр (01:06:50 25-04-2026) Я тоже не понимаю, какое отношение имеет георгиевская лента... Николай 2 был императором) Историк, блин.
02:19:27 25-04-2026
Давайте упростим. Георгиевская лента-это символ. Её можно носить всегда и везде. Привязывать в бантики. На ручки велосипедов, к сумкам, на ручки дверей. Хоть куда, в том числе и на одежду. Гвардейская лента наградная. И носится в гвардейской форме исключительно гвардейских частей. Так что если кто-то и привязал ленточку к ноге или спицам велосипеда. Не надо кидаться как я видел в те года, с криком сними ленту. Оголтелыми псевдопатриотами. Кому где надо. Тот там и привязал свой символ. Главное. Что он есть у человека. А то помню был и дефицит....
08:58:17 25-04-2026
нечисть шипит и уползает от красного знамени с серпом и молотом.
10:31:54 25-04-2026
Пьёте Фанту и не паритесь.
Напиток Fanta действительно был создан в нацистской Германии в 1940 году, что делает его продуктом эпохи Третьего рейха. Хотя Fanta не была разработана непосредственно нацистской партией, она появилась на свет в условиях политического и экономического контроля нацистского режима.
Появление Fanta стало следствием торгового эмбарго, введённого США и антигитлеровской коалицией после вступления Америки во Вторую мировую войну в декабре 1941 года. Из-за этого прекратились поставки секретного сиропа 7X, необходимого для производства Coca-Cola в Германии.
Филиал Coca-Cola в Германии, известный как Coca-Cola GmbH, оказался изолирован от головного офиса в Атланте. Чтобы избежать банкротства и сохранить бизнес, местное руководство решило создать альтернативный напиток, используя доступные ингредиенты.
А вот тысячелетние символы - ужас-ужас!
10:38:07 25-04-2026
Власовский флаг — символ Русской освободительной армии (РОА), формирований, воевавших на стороне нацистской Германии против СССР.
Бело-сине-красный триколор (эпизодически)
Использовался на некоторых парадах (например, в Пскове, 1943).
В 1945 году поднимался в Мюнхене, когда РОА открыто противопоставила себя Германии.
Не был официальным, но применялся как антисоветский символ.
Немцы, а точнее Альфред Розенберг — министр нацистской Германии по делам оккупированных восточных территорий — отверг триколор (бело-сине-красный флаг) как символ Русской освободительной армии (РОА), потому что:
Он считал его символом русского империализма и связывал с царским прошлым.
Использование триколора могло пробудить национальное самосознание у русских, что противоречило нацистской политике подавления русской государственности.
Нацистская идеология не хотела способствовать возрождению сильной русской нации, даже в антисоветском контексте.
Вместо этого Розенберг утвердил Андреевский флаг (белое полотнище с синим крестом), который воспринимался как менее политически значимый, хотя и ассоциировался с именем Андрея Власова.
11:18:22 25-04-2026
Вежливый Человек (10:38:07 25-04-2026) Власовский флаг — символ Русской освободительной армии (РОА)... У Власовцев не было специального своего флага. Они использовали в качестве своего флаг Российской Империи. Учи историю неуч. Ой и не надо здесь сейчас развозить вот это вот то. Власовцы не какого специально для себя флага не придумывали. Так что термин Власовский флаг ты фвыдумал фантазер ..
11:45:44 25-04-2026
Уважаемый. А что вы вообще трогаете армию Власова. Даже в Советском Союзе большинство из них были реабилитированы ещё в 1947 1954 годах. Нубыл у них флаг. Вы историю 2 ударной армии вообще знаете. Про то как она несколько месяцев. Не в человеческих условиях вела бои в полном окружении в болотах без еды без БК. Когда 22.06.1942 прорвали окружение. Им не разрешили выйти. Через несколько дней кольцо снова сомкнулось. Там история была за гранью добра и зла. И даже руководство СССР это понимала и почти всех реабилитировали кроме высоких командиров. Так что ну был Власовский флаг ну и что. Что вы здесь нас всех нас всех зверьми то выставляете. Нркто армию Власова героически воевавшую в болотах в районе Мясного Бора не осуждает. Так что свои истории про Власовский флаг вон в каких нибудь таких же оголтелых местах с другой идейной стороны идите рассказывайте. Благо таких хватает. Простым людям не надо здесь раздражалки подкидывать.
13:21:39 25-04-2026
А если уж и брать недооценённые или неправильно оценённые факт в Русской истории. То почему то никогда не вспоминают пресловутую "Атаку мертвецов". Или Битва при Осовецкой крепости — распространённое публицистическое название контратаки гарнизона крепости Осовец 24 июля (6 августа) 1915 года при отражении немецкой газовой атаки. Эпизод обороны крепости Осовец на Восточном фронте во время Первой мировой войны. В контратаке принимали участие 8-я, 12-я, 13-я и 14-я роты 226-го Землянского полка, 12-я, 15-я и 16-я роты 225-го Ливенского полка, 2-й и 3-й батальоны 444-го Дмитровского полка, 2-я крепостная рота, 1-я рота 101-й пешей дружины. Почему не вспоминают? Правильно!!! Не имеет идейной ценности.... А историки идейные...