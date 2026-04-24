В Барнауле женщине выплатят 30 тысяч рублей за падение в люк у вокзала

Причиной происшествия стало ненадлежащее состояние бесхозяйного объекта инфраструктуры

24 апреля 2026, 17:34, ИА Амител

Открытый люк / Канализационный люк / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Барнауле суд обязал городские власти выплатить компенсацию женщине-инвалиду, которая получила травму, провалившись в канализационный люк у железнодорожного вокзала. Об этом сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Инцидент произошел в июне прошлого года. Женщина, инвалид второй группы, выходила из здания вокзала, наступила на плохо закрепленный люк и провалилась в него одной ногой. В результате падения она получила ушиб грудной клетки.

Проверка показала, что причиной происшествия стало ненадлежащее состояние бесхозяйного объекта инфраструктуры. В защиту пострадавшей прокуратура Железнодорожного района обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда.

Суд требования удовлетворил и постановил взыскать с городского комитета по энергоресурсам и газификации 30 тысяч рублей в пользу женщины.