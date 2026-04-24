В Барнауле женщине выплатят 30 тысяч рублей за падение в люк у вокзала
Причиной происшествия стало ненадлежащее состояние бесхозяйного объекта инфраструктуры
24 апреля 2026, 17:34, ИА Амител
В Барнауле суд обязал городские власти выплатить компенсацию женщине-инвалиду, которая получила травму, провалившись в канализационный люк у железнодорожного вокзала. Об этом сообщили в прокуратуре Алтайского края.
Инцидент произошел в июне прошлого года. Женщина, инвалид второй группы, выходила из здания вокзала, наступила на плохо закрепленный люк и провалилась в него одной ногой. В результате падения она получила ушиб грудной клетки.
Проверка показала, что причиной происшествия стало ненадлежащее состояние бесхозяйного объекта инфраструктуры. В защиту пострадавшей прокуратура Железнодорожного района обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда.
Суд требования удовлетворил и постановил взыскать с городского комитета по энергоресурсам и газификации 30 тысяч рублей в пользу женщины.
18:06:29 24-04-2026
Ну для оценки адекватности размера выплаты следует задать ей вопрос а хочет ли она упасть ещё раз в этот же самый люк или другой какой-нибудь за ту же самую сумму
18:54:00 24-04-2026
Залипла в телефоне?
18:58:21 24-04-2026
У вокзала есть большая парковка. Принадлежит автодорстрою Барнаула. Люди гребут достаточно большие деньги просто за то что отгородили территорию и поставили паркомат. Построенную ещё при СССР. Явно не ими и не для них. Но под.езд к вокзалу чисто Советский. Старый убитый асфальт. Сломанные люки. Какая там брусчатка. Посмотрите перроны. Как сделало РЖД и посмотрите с другой стороны. Зато отгородить себе гектар под парковку и брать с него деньги это дорожный комитет не забыл.
22:38:33 25-04-2026
Веня (18:58:21 24-04-2026) У вокзала есть большая парковка. Принадлежит автодорстрою Ба... да какая парковка она убыточная после того как мы с неё по 150 горбачёвских снимем там брать то нечего вот у андрея спросите....
19:15:46 24-04-2026
Да дело даже не в этом. Эти же дорожники сотни раз, по десять раз в день ходили мимо этого люка и плевали на него с высокой колокольни. Не их же люк. А позвонить хозяину люка-ты что не царское это дело.
19:25:53 24-04-2026
Вот и вспомнишь здесь Шеломенцев как он аллею на Ленинском плиткой и брусчаткой выложил. Мост отремонтировал. У человека сами мысли были масштабные великие. А сейчас что? Все лето трамвайный поворот делали на площади Октября. Горэлектротранс за километр пути берет по 50 миллионов. Киллометр пути для сапсана дешевле стоит. За 50 миллионов можно пошпально переложить средним ремонтом километров 10.
00:48:12 25-04-2026
надо было 300 000 отсудить чтоь эти негодяи наконец прислушались и стали работать
00:49:38 25-04-2026
я вот про гараж заброшенный с проводом говорю всем - никто не чешется. ждут очередной смерти ребенка видимо (у тюрьмы недалеко от ДК Сибэнергомаш тог гараж)
08:10:14 25-04-2026
На 30 000 налог возьмут ище.