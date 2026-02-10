Большинство россиян признались в любви к советским "панелькам"

Многие видят в них атмосферу эстетики и уюта

10 февраля 2026, 17:05, ИА Амител

Дома Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Около трети россиян ощущают советские панельные здания как комфортные и привлекательные. Такие данные приводит издание "Ведомости", опираясь на свежие социологические данные. Наибольшую привязанность к "хрущевкам" и "брежневкам" проявляют миллениалы, которые рады зеленым дворикам и духу благоустроенных кварталов.

В то же время поколение Z относится к подобной архитектуре по-другому: почти половина молодых людей считает ее безвозвратно устаревшей и выбирает современные жилые ансамбли. Тем не менее каждый пятый житель страны называет старый фонд унылым, а дополнительные 13% видят в нем лишь бюджетный вариант на переходный период.