Большинство россиян признались в любви к советским "панелькам"
Многие видят в них атмосферу эстетики и уюта
10 февраля 2026, 17:05, ИА Амител
Дома Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Около трети россиян ощущают советские панельные здания как комфортные и привлекательные. Такие данные приводит издание "Ведомости", опираясь на свежие социологические данные. Наибольшую привязанность к "хрущевкам" и "брежневкам" проявляют миллениалы, которые рады зеленым дворикам и духу благоустроенных кварталов.
В то же время поколение Z относится к подобной архитектуре по-другому: почти половина молодых людей считает ее безвозвратно устаревшей и выбирает современные жилые ансамбли. Тем не менее каждый пятый житель страны называет старый фонд унылым, а дополнительные 13% видят в нем лишь бюджетный вариант на переходный период.
17:52:47 10-02-2026
Я бы и без переходного периода не отказался от обычной двушки хрущевки, вместо евро-двушки))) в новостройке. Простоит подольше новостроек.
02:34:04 11-02-2026
Гость (17:52:47 10-02-2026) Я бы и без переходного периода не отказался от обычной двушк... Ещё ни одна не завалилась. С нормальным советом дома,ук и хорошим обслуживанием любую пятиэтажку советскую вылизать можно. Да и новостройку. Единственное что не изменить это этажность и плотность населения. Когда на дом жильцы забивают ушатывается абсолютно любой и довольно быстро.
18:36:10 10-02-2026
В старых дворах и места для парковок больше, чем у человейников...
18:38:04 10-02-2026
Чем панелька. уж лучше уж кирпичная хрущевка!
19:12:04 10-02-2026
Да в этом старье крыши текут, в подвалах г.... плавает. Трубы сгнили, канализация воняет..
09:32:07 11-02-2026
Гость (19:12:04 10-02-2026) Да в этом старье крыши текут, в подвалах г.... плавает. Труб... Вы всё проспали. Трубы уже давно новые. Металлопластик и пластик.
21:01:56 10-02-2026
Любить панельки может только тот, кто не жил в них. Не хочу больше такого счастья.
22:07:40 10-02-2026
Мимонепроходящий (21:01:56 10-02-2026) Любить панельки может только тот, кто не жил в них. Не хочу ... живу в панельке. до этого снимали в дружном. что то, что другое... много зависит от конкретного дома, соседей, расположения. я вот в панельке хоть иногда могу выспаться. а новостройке глаз дёргался в состоянии "куда высыпаюсь". там и трамваи под окнами, и соседи меломаны ночные, и парковка под окнами, и мусор в 5 утра забирают, и ветер свищет в щели, и пажарная сигнализация воет, и выходя на улицу попадаешь в тесный многолюдный двор, и зелени нет совсем... хотя квартира просторная и планировка хорошая.
11:41:17 11-02-2026
Гость (22:07:40 10-02-2026) живу в панельке. до этого снимали в дружном. что то, что дру...
ой, не говорите, когда попадаю в эти кварталы, одно желание - поскорее оттуда убраться. ветер постоянный дует, как в трубе, зелени нет, сплошные заборы, как в тюрьме... не надо, спасибо