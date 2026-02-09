В России предложили сделать все сделки с недвижимостью безналичными

Если законопроект примут, нововведение может вступить в силу во второй половине года

09 февраля 2026, 14:42, ИА Амител

Недвижимость / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Депутаты Госдумы планируют внести законопроект, который обяжет россиян и бизнес проводить все операции с недвижимостью исключительно в безналичной форме. О соответствующей инициативе сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА Новости.

«Есть предложение, связанное со случаем Долиной, что все сделки, связанные с недвижимостью, должны проходить в безналичной форме», — заявил он.

Аксаков уточнил, что инициатива выдвинута партией "Справедливая Россия" и уже оформлена в виде законопроекта, который вскоре будет представлен на рассмотрение в Госдуму.

По мнению главы думского комитета, такой подход позволит лучше учитывать интересы граждан и свести к минимуму риски обмана. Сейчас немало злоупотреблений связано с проведением сделок в наличной форме. Если законопроект примут, нововведение может вступить в силу во второй половине 2026 года.

Инициатива возникла на фоне резонансного дела певицы Ларисы Долиной, которая летом 2024 года сообщила, что стала жертвой мошенников. Злоумышленники вынудили ее продать квартиру в центре Москвы и передать все вырученные средства им.

После того как артистка оспорила сделку, начались длительные судебные разбирательства, дошедшие до Верховного суда. Эта история вызвала широкий общественный резонанс и получила название "схема Долиной".

Эксперты отметили потенциальные риски для рынка недвижимости, а также зафиксировали рост числа аналогичных мошеннических схем, вдохновленных данным случаем.

Ранее эксперт рассказала о плюсах и минусах безналичной оплаты в сделках с жильем. Банки могут задерживать платежи на проверку.