В России предложили сделать все сделки с недвижимостью безналичными
Если законопроект примут, нововведение может вступить в силу во второй половине года
09 февраля 2026, 14:42, ИА Амител
Депутаты Госдумы планируют внести законопроект, который обяжет россиян и бизнес проводить все операции с недвижимостью исключительно в безналичной форме. О соответствующей инициативе сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА Новости.
«Есть предложение, связанное со случаем Долиной, что все сделки, связанные с недвижимостью, должны проходить в безналичной форме», — заявил он.
Аксаков уточнил, что инициатива выдвинута партией "Справедливая Россия" и уже оформлена в виде законопроекта, который вскоре будет представлен на рассмотрение в Госдуму.
По мнению главы думского комитета, такой подход позволит лучше учитывать интересы граждан и свести к минимуму риски обмана. Сейчас немало злоупотреблений связано с проведением сделок в наличной форме. Если законопроект примут, нововведение может вступить в силу во второй половине 2026 года.
Инициатива возникла на фоне резонансного дела певицы Ларисы Долиной, которая летом 2024 года сообщила, что стала жертвой мошенников. Злоумышленники вынудили ее продать квартиру в центре Москвы и передать все вырученные средства им.
После того как артистка оспорила сделку, начались длительные судебные разбирательства, дошедшие до Верховного суда. Эта история вызвала широкий общественный резонанс и получила название "схема Долиной".
Эксперты отметили потенциальные риски для рынка недвижимости, а также зафиксировали рост числа аналогичных мошеннических схем, вдохновленных данным случаем.
15:15:20 09-02-2026
Это надо давно сделать законы должны защищать людей а не жуликов.И продажа автомобилей только через банк .
15:54:06 09-02-2026
При этом квартиры и машины должны переходить в залог банку, а безналичные средства использованные для расчёта, оставаться в банке. Должна быть полная осветлённость расчётов и владения собственностью. Так, да?
15:53:21 09-02-2026
Опять банки обогощаем?
16:48:04 09-02-2026
а что Долина говоила что ей деньги не передали ? Мне кажется она не отрицала что деньги получила, и не факт что налчикой а не переводом. Как способ оплаты защитит от такой схемы Долиной если бабки потом уже не отдают квартриру и не потому что им не отдали деньги, а потому что они эти деньги подарили мошенникам. Глупый способ . Просто банки комиссию хотят с этого иметь или нотариусы....