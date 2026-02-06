Депутаты предложили вводить новые налоги с задержкой на год
Парламентарии считают, что перед вступлением в силу новых необходимых взносов россиянам нужен период адаптации
06 февраля 2026, 16:00, ИА Амител
Депутаты Государственной Думы выступили с предложением переносить дату начала действия законодательных актов, касающихся налогообложения, если они предусматривают увеличение ставок, пошлин или страховых платежей. Согласно данной инициативе, любые подобные корректировки должны вступать в силу не ранее чем через год с момента официального опубликования, сообщает "Газета.ru".
Авторы идеи подчеркивают, что нынешние темпы изменений в налоговом законодательстве чрезмерно высоки. Это приводит к тому, что как коммерческие структуры, так и частные лица вынуждены адаптироваться к новым условиям налогообложения без достаточного времени на подготовку.
Наиболее уязвимым в этой ситуации оказывается малый бизнес. Ожидается, что предоставленный дополнительный год даст возможность заблаговременно приспособиться к обновленным требованиям и избежать форсированной работы. При этом законодательные нововведения, направленные на сокращение налоговой нагрузки или предоставление льгот, предлагается вводить в действие немедленно.
16:30:30 06-02-2026
Давайте выведем депутатов. На чистую воду. Нам депутаты нужны, чтобы они бесконечно налоги повышали? Без этой оравы никак?
18:26:54 06-02-2026
Лучше бы на 10 лет. непосильно уже одиноким пенсам
20:50:46 06-02-2026
Вот успокоили! Вот это плановая экономика! Можно понять Агафью Лыкову..
22:19:36 06-02-2026
предыдущие ещё не отменили, чтобы новые вводить
00:17:01 07-02-2026
Дай угадаю -Сережка-десантник к выборам готовится?
11:52:39 07-02-2026
Надо депутатам налог на з/п 90% установить, поди оставшихся 200 000р. хватит+ плюшки+ доходы от неожиданно проявившихся бизнесменовских способностей. Не помрут.
18:22:09 07-02-2026
Накручивают по-взрослому, только непонятно куда идем. Больше 100% не бывает, а они всё ближе. Опять талоны, карточки?