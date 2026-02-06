Депутаты предложили вводить новые налоги с задержкой на год

Парламентарии считают, что перед вступлением в силу новых необходимых взносов россиянам нужен период адаптации

06 февраля 2026, 16:00, ИА Амител

Счет за ЖКХ / Фото: amic.ru

Депутаты Государственной Думы выступили с предложением переносить дату начала действия законодательных актов, касающихся налогообложения, если они предусматривают увеличение ставок, пошлин или страховых платежей. Согласно данной инициативе, любые подобные корректировки должны вступать в силу не ранее чем через год с момента официального опубликования, сообщает "Газета.ru".

Авторы идеи подчеркивают, что нынешние темпы изменений в налоговом законодательстве чрезмерно высоки. Это приводит к тому, что как коммерческие структуры, так и частные лица вынуждены адаптироваться к новым условиям налогообложения без достаточного времени на подготовку.

Наиболее уязвимым в этой ситуации оказывается малый бизнес. Ожидается, что предоставленный дополнительный год даст возможность заблаговременно приспособиться к обновленным требованиям и избежать форсированной работы. При этом законодательные нововведения, направленные на сокращение налоговой нагрузки или предоставление льгот, предлагается вводить в действие немедленно.