Дорожники чистят улицы Барнаула в круглосуточном режиме

Ночью на борьбу со снегом и льдом выйдет 131 единица техники

14 февраля 2024, 22:29, ИА Амител

Снегоуборочная техника / Фото: barnaul.org

"Автодорстрой" работает в круглосуточном режиме. Как сообщает пресс-центр мэрии Барнаула, ночью очищать дороги от снега и обрабатывать от гололеда будет 131 единица техники.

Отмечается, что на особом контроле находится очистка дорог по автобусным маршрутам в пригородных поселках: Бельмесово, Черницк, Благодатное, Мохнатушка, Научный Городок, Лебяжье, Казенная Заимка, Власиха, Березовка, Авиатор, Спутник, Лесной, Октябрьский.

Барнаульцев призвали парковать машины так, чтобы не мешать очистке дорог, и с пониманием относиться к работе дорожной техники.

Центральная диспетчерская служба МБУ "Автодорстрой" работает в круглосуточном режиме, обратиться можно по телефону: 504-360.