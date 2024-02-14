12 трасс перекрыты в Алтайском крае из-за метели

По двум из них проезд запрещен только для грузовиков и автобусов, а по остальным — для всех

14 февраля 2024, 20:13, ИА Амител

Машины на трассе Павловск – Барнаул / Фото: читатель amic.ru

По информации дорожных служб, сейчас ограничения на проезд из-за сильной метели действуют на 12 дорогах: на двух – для грузовиков и автобусов, еще на 10 – для всех транспортных средств. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России.

Проезд только для легковых автомобилей открыт по следующим трассам:

А-322 от Алейска до Рубцовска;

К-05 от села Ельцовка до границы с Кемеровской областью.

Полностью закрыты следующие трассы:

К-85 от села Алексеевка до села Солонешное;

К-03 от Рубцовска до Змеиногорска;

Р-256 от поселка Нового до Бийска;

К-26 от Рубцовска до села Староалейского;

К-18 от села Усть-Калманка до села Чарышского;

А-322 от Барнаула до Рубцовска;

А-321 от Барнаула до Мамонтово;

К-09 от Поспелихи до Третьяково / границы РФ;

К-21 от Рубцовска до Угловского;

К-19 от Краснощеково до поселка Курья.

Ранее в ГИБДД Алтайского края призвали водителей и пешеходов к осторожности на дорогах из-за метели, а в МЧС региона попросили не выезжать за пределы населенных пунктов, пока погода не нормализуется.