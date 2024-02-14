12 трасс перекрыты в Алтайском крае из-за метели
По двум из них проезд запрещен только для грузовиков и автобусов, а по остальным — для всех
14 февраля 2024, 20:13, ИА Амител
Машины на трассе Павловск – Барнаул / Фото: читатель amic.ru
По информации дорожных служб, сейчас ограничения на проезд из-за сильной метели действуют на 12 дорогах: на двух – для грузовиков и автобусов, еще на 10 – для всех транспортных средств. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России.
Проезд только для легковых автомобилей открыт по следующим трассам:
- А-322 от Алейска до Рубцовска;
- К-05 от села Ельцовка до границы с Кемеровской областью.
Полностью закрыты следующие трассы:
- К-85 от села Алексеевка до села Солонешное;
- К-03 от Рубцовска до Змеиногорска;
- Р-256 от поселка Нового до Бийска;
- К-26 от Рубцовска до села Староалейского;
- К-18 от села Усть-Калманка до села Чарышского;
- А-322 от Барнаула до Рубцовска;
- А-321 от Барнаула до Мамонтово;
- К-09 от Поспелихи до Третьяково / границы РФ;
- К-21 от Рубцовска до Угловского;
- К-19 от Краснощеково до поселка Курья.
Ранее в ГИБДД Алтайского края призвали водителей и пешеходов к осторожности на дорогах из-за метели, а в МЧС региона попросили не выезжать за пределы населенных пунктов, пока погода не нормализуется.
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