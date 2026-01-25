Сбитую машиной пенсионерку в Барнауле увезли в больницу
Женщина переходила дорогу по зебре
25 января 2026, 15:54, ИА Амител
ДТП на пр. Строителей / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле автомобиль Volkswagen Polo сбил 65-летнюю женщину на пешеходном переходе, сообщает Госавтоинспекция краевой столицы.
ДТП случилось на проспекте Строителей, в районе дома № 45. По предварительным данным, 23-летний водитель допустил наезд на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
«В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, доставлена в городскую больницу № 1 для оказания медицинской помощи», – говорится в сообщении.
На место прибыл экипаж ГИБДД. Полиция проводит проверку.
В декабре 11-летнюю девочку сбили в Бийске в переулке Шубенском – момент ДТП попал на видео.
