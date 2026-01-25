Сбитую машиной пенсионерку в Барнауле увезли в больницу

Женщина переходила дорогу по зебре

25 января 2026, 15:54, ИА Амител

ДТП на пр. Строителей / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле автомобиль Volkswagen Polo сбил 65-летнюю женщину на пешеходном переходе, сообщает Госавтоинспекция краевой столицы.

ДТП случилось на проспекте Строителей, в районе дома № 45. По предварительным данным, 23-летний водитель допустил наезд на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, доставлена в городскую больницу № 1 для оказания медицинской помощи», – говорится в сообщении.

На место прибыл экипаж ГИБДД. Полиция проводит проверку.

