Без бобров. В алтайском Минприроды назвали причины массовой гибели рыбы в озере Клубничном

Начальник отдела водных биоресурсов Минприроды Алтайского края Сергей Дегтярь заявил, что причиной массовой гибели рыбы в озере Клубничном стало обмеление водоёма, сообщает ТАСС.

Напомним, накануне в Залесовском районе резко обмелело озеро, в итоге погибла вся живность. Региональный СК начал проверку после появления информации, что неизвестные спустили воду из водоёма. Позже было сделано предположение, что бобры перекрыли ручей, втекающий в озеро, при этом вода из водоёма продолжила уходить.

Дегтярь подчеркнул, что озера Клубничного нет в реестре водных объектов.

«На первый взгляд, это мелководное водохранилище. На нём, согласно нашей информации, никогда рыбохозяйственная деятельность не велась. Причина такой гибели — обмеление водоёма. Что стало причиной обмеления — надо разбираться, версий много: от техногенных факторов до неблагоприятно сложившихся климатических условий. На данный момент все водоёмы имеют неблагоприятный гидрологический уровень, Обь обмелела», — отметил он.

В числе версий произошедшего также рассматривается халатность арендатора плотины, где, возможно, задвижка была неисправна и пропускала воду.

«Необходимо убрать погибшую рыбу, определиться со статусом водоёма, провести расследование и определить пути дальнейшего его использования. Основная задача — устранить причину гибели рыбы, чтобы этого не повторилось», — подчеркнул Дегтярь.

После определения суммы ущерба станет понятно, каким будет расследование — уголовным или административным.