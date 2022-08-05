300 тысяч за работу на природе. Самые дорогие и самые экзотичные вакансии Барнаула

Почти 900 вакансий с заработными платами от 100 тыс. рублей выставлены на сайте Avito с геотегом «Барнаул». Большая часть из них предполагает трудоустройство за пределами Алтайского края (включая Донбасс), но есть и в нашем регионе предложения с высоким доходом. Amic.ru выбрал самые дорогостоящие и экзотичные.

Работа на свежем воздухе за бешеные деньги

Заработок в 300 тыс. рублей предлагают барнаульцам, которые отважатся поехать в Карелию на сбор ягоды. Опыт не имеет значения, берут всех, включая людей старше 45 лет и «с нарушением здоровья».

Жильё предоставляют на месте. Собирать придётся морошку, чернику, голубику, воронику, бруснику и клюкву. Впрочем, если внимательно изучить объявление, выяснится, что в день готовы платить до 7 тыс. рублей, а 300 (и даже 350) тыс. предлагают за весь сезон, который указан в период с 20 июля по 10 октября. Кроме того, будут вычитать из заработка за проживание в общежитии (300 рублей в день), за аренду автомобиля (200-400 рублей в день), бензин (150-200 рублей в день) и за питание — 250 рублей.

До 250 тыс. рублей предлагают сборщикам кедровых шишек в Горном Алтае. Таких объявлений множество. Оплата стартует от 40 тыс. и выше, но самое щедрое предложение — 150-250 тыс. рублей. Народ туда требуется срочно.

Здесь тоже не нужен опыт работы, готовы трудоустроить и студентов. Платить обещают каждый день. Также сообщают, что обеспечат всем необходимым на время пребывания в тайге. И предупреждают, что с собой нужно иметь тёплые вещи и средства личной гигиены.

Из профессиональных обязанностей выделяют только два пункта: «умение лазить по деревьям» и «физическая выносливость» (так указано в объявлении).

В другом подобном объявлении разъясняется, что нужно делать: «сбор шишки в мешок». И раскрывается система оплаты труда: «зарплата будет происходить прямо в лесу, за каждый собранный мешок». Третье объявление уточняет расценки: «место, куда вы поедете, урожайное, оплата за мешок 500 рублей, в день можно собрать порядка 6-10 мешков».

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200 тысяч за «ухоженный внешний вид»

Два интересных объявления выставлены для тех, кто мечтает стать моделями. В одном из них претендентам предлагают 70-200 тыс. рублей.

Тут не уточняется пол и возраст работников. Пишут, что берут без опыта, могут приходить студенты, работать надо в студии по свободному графику. Оплата — ежедневная.

Кроме ухоженного внешнего вида от соискателя требуются: доброжелательность, креативность, позитивный настрой и желание зарабатывать.

Опыт таким моделям не нужен, обещают всему научить. А делать придётся вот что: «консультирование пользователей сервиса в текстовом, а также медиачате; разработка и размещение контента на информационных площадках».

Команда у них, пишут, дружелюбная, а работодатели отзывчивые.

В другой студии моделей ждут на зарплату поскромнее: 20-100 тыс. рублей. Работать там придётся пять дней в неделю и платить будут два раза в месяц. Опыт не требуется. Тоже говорят, что всему научат.

Сфера деятельности указана «искусство, развлечения».

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Восстанавливать Донбасс

От 100 тыс. рублей предлагают строителям, которых вербуют на вахтовую работу в Донбасс. Здесь нужны подсобные рабочие, разнорабочие, маляры, штукатуры, сантехники, сварщики, каменщики, плотники, плиточники, жестянщики и электромонтёры.

На объект обещают отвезти бесплатно, трудоустройство официальное, зарплата белая, бесплатно кормят три раза в день, предоставляют общежитие, выдают бесплатную спецодежду, дают аванс, платят суточные, премии. А ещё действует акция «приведи друга», за что дают три тысячи. Вахта — два месяца работать, месяц отдыхать.

Работа в далёких краях

200-300 тыс. рублей обещают выплачивать упаковщикам, которых зовут поработать в Израиле, США и Корее. Трудиться нужно на фабриках, можно выбрать профессию уборщика за те же деньги. Опыт не нужен, в час гарантируют оплату в размере 900 руб.

В том же Израиле в отель ждут горничных из Барнаула. Им сулят 170-250 тыс. рублей.

А есть вакансии курьеров в Монголии, которым готовы платить 40-130 тыс. рублей. В столице этой страны Улан-Баторе нужны «быстрые, трудолюбивые и надёжные» сотрудники в службу доставки. В качестве бонуса предлагают попутешествовать за счёт компании.

Просто название красивое

Среди всех представленных высокооплачиваемых объявлений с вполне привычными вакансиями водителей грузовиков, сварщиков, сборщиков окон и тому подобных нам удалось найти вакансию с редким названием детейлер. Ему обещают платить от 1 рубля до 100 тыс.

Как оказалось, так называется специалист по тщательному уходу за автомобилем. От претендента, которого ищут на эту вакансию с красивым экзотичным названием, требуют уметь полировать детали машин, заниматься химчисткой и шумоизоляцией.