Эксперты Роскачества перечислили продукты, не требующие хранения в холодильнике
Для ряда продуктов холод не помощник, а враг
24 июня 2026, 09:15, ИА Амител
Роскачество сообщило Life.ru о продуктах, которые сохраняют свои свойства при комнатной температуре.
«Хлеб без начинки остается свежим до трех дней в хлебнице или бумажном пакете, в холодильнике он портится быстрее. Картофель, лук и чеснок не требуют охлаждения, если их хранить в темном, сухом и хорошо проветриваемом месте, но лук и картофель лучше держать отдельно», — сообщили эксперты.
Куриные яйца можно не убирать в холодильник, если скорлупа целая. Защитная оболочка позволяет им оставаться свежими до трех недель. Мыть их заранее не рекомендуется.
Шоколад без жидких ингредиентов не нужно охлаждать. Он сохраняет текстуру и вкус при комнатной температуре, а в холодильнике может приобрести белый налет из-за изменения влажности, что не опасно, но влияет на внешний вид и вкус, добавили в ведомстве.
«Мед и рафинированное растительное масло можно хранить в темном кухонном шкафу при комнатной температуре, где они сохраняют свои свойства на длительное время. В холодильнике мед кристаллизуется быстрее, а масло мутнеет и загустевает», — пояснили в Роскачестве.
Консервы в герметичных стеклянных или жестяных банках хранятся вне холодильника до срока годности на упаковке. После открытия их лучше переложить в другую тару и убрать в холодильник.
Эксперты также отметили, что при температуре выше 25 градусов продукты портятся быстрее, поэтому важно учитывать условия хранения на кухне или в кладовой.
11:30:36 24-06-2026
смотрите указания на упаковке (это про консервы и прочую промышленную продукцию ), там все условия прописаны. а про остальное опыт передается по наследству)
14:23:28 24-06-2026
Сейчас жарища, какие кладовки? Ну в погребе ещё можно хранить.
20:17:32 24-06-2026
Роспотребнадзор пусть сам и ест яйца, которые не из холодильника, глядишь, чего подхватит, а мы уж по старинке хранить будем, в холодосе.
10:12:42 25-06-2026
Гость (20:17:32 24-06-2026) Роспотребнадзор пусть сам и ест яйца, которые не из холодиль... А в магазине их не хранят в холодильнике. Так что мимо.