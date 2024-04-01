Рыбаки на Алтае ловят рыбу прямо возле гаражей

Из-за разлива рек закидывать удочки можно не выходя из дома

01 апреля 2024, 07:50, ИА Амител

Кадр из видео, снятого очевидцами / Вкурсе 22

В Алтайском крае из-за паводка люди могут рыбачить прямо рядом с домом. Кадры с теми, кто пользуется этой возможностью, распространяются в соцсетях.

Видео с одним из рыбаков опубликовали в сообществе "Вкурсе22". Мужчина на лодке плавает недалеко от жилых домов и хвастается своим уловом

Еще один подобный кадр показывали жители Михайловского района.

По последним данным, в Алтайском крае подтоплены почти 500 домов. 165 человек, включая 30 детей, находятся в центрах временного размещения.