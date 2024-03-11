Глава Барнаула поручил подготовить ливневки и убрать сосульки к приходу потепления

В ближайшие три дня температура воздуха днем поднимется до плюсовых значений

11 марта 2024, 11:25, ИА Амител

Барнаул готовится к весне / Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк обсудил вопросы подготовки служб города, различных предприятий, комитетов и администраций районов города к потеплению в ближайшие дни, сообщает мэрия.

Напомним, в ближайшие три дня в Барнауле температура воздуха днем составит до +1 градуса.

Мэр города в целях предупреждения подтоплений в период таяния снега поручил усилить контроль за очисткой объектов ливневой канализации, включая водопропускные трубы и ливнеприемники.

"Администрациям районов поручено организовать проведение рейдов в секторе индивидуальной застройки, в ходе которых проинформировать жителей о необходимости очистки водоотводных каналов и водопропускных труб для отвода воды с территории домовладений", – рассказали в мэрии.

Также глава Барнаула поручил усилить контроль за очисткой кровель многоквартирных домов от сосулек, снежных и ледяных навесов во избежание сходов снега с крыш домов.