Глава Барнаула поручил подготовить ливневки и убрать сосульки к приходу потепления
В ближайшие три дня температура воздуха днем поднимется до плюсовых значений
11 марта 2024, 11:25, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк обсудил вопросы подготовки служб города, различных предприятий, комитетов и администраций районов города к потеплению в ближайшие дни, сообщает мэрия.
Напомним, в ближайшие три дня в Барнауле температура воздуха днем составит до +1 градуса.
Мэр города в целях предупреждения подтоплений в период таяния снега поручил усилить контроль за очисткой объектов ливневой канализации, включая водопропускные трубы и ливнеприемники.
"Администрациям районов поручено организовать проведение рейдов в секторе индивидуальной застройки, в ходе которых проинформировать жителей о необходимости очистки водоотводных каналов и водопропускных труб для отвода воды с территории домовладений", – рассказали в мэрии.
Также глава Барнаула поручил усилить контроль за очисткой кровель многоквартирных домов от сосулек, снежных и ледяных навесов во избежание сходов снега с крыш домов.
13:56:22 11-03-2024
Ленина / Молодежная ливневка вся забита.
20:01:52 11-03-2024
малахова 60 отмостки не убраны от снега вся вода в подвале.
00:25:48 12-03-2024
"... поручил усилить контроль за очисткой объектов ливневой канализации, включая водопропускные трубы и ливнеприемники." "... усилить контроль за очисткой кровель многоквартирных домов от сосулек, снежных и ледяных навесов". Это всё хорошо. А работать кто будет?
00:39:13 12-03-2024
Поручения должны быть конкретными, выполнимыми и проверяемыми на их исполнение. А усилить контроль - это посмотреть не один раз, а два раза - усилили контроль? Да. Но это ведь не работа. Уважаемый Вячеслав Генрихович, заставьте службы и администрацию города работать. А контроль осуществит прокуратура.
04:52:15 15-03-2024
Предлагаю главе Барнаула усилить контроль над дорожными ямами на проспекте Ленина 122Б ( это вечный долгострой) перед ТЦ Империя в крайнем правом ряду, где можно оставить часть служебного автомобиля с подвеской.