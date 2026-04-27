Эксперт разъяснила, когда работодатель не имеет права заставлять выходить на субботник

Инвалиды и мамы детей до трех лет могут отказаться всегда, а принуждение возможно только при ЧС

27 апреля 2026, 08:33, ИА Амител

Юлия Воинова, руководитель отдела кадрового учета компании Newstaff, в интервью "Газете.ру" рассказала, на каких основаниях сотрудников могут привлекать к субботникам в выходные и праздничные дни.

По словам эксперта, в 90% случаев работа в нерабочий день возможна только после того, как вы дадите письменное согласие. Это прямо предусмотрено статьей 113 Трудового кодекса.

Всегда есть выбор: подчиниться неписаным правилам компании или сослаться на закон. И тонкая грань между "так принято" и "так по закону" существует.

Кто вправе отказаться

Без последствий отказаться от выхода на субботник могут работающие инвалиды и женщины, у которых есть дети младше трех лет. Принудительно, без согласия, работодатель может привлечь сотрудника только в исключительных ситуациях: при катастрофах, авариях, несчастных случаях, в режиме ЧП, при стихийных бедствиях (пожары, наводнения, эпидемии) или угрозе жизни людей.

Ограничения для подростков

Запрещено привлекать к работе в выходные молодежь от 14 до 18 лет вне летних каникул. А в каникулы — только по направлению от службы занятости или в составе студенческих отрядов.

Особые случаи

Для творческих работников (СМИ, кино, телевидение, театры, цирки) действуют свои правила. Им нужно внимательно читать коллективный договор и свои трудовые контракты.

Главное правило

Если субботник не прописан в вашем трудовом договоре, вы имеете полное право отказаться. Работодатель не может лишить вас премии, уволить или применить другие санкции. Статья 4 ТК РФ запрещает принудительный труд.