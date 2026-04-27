Эксперт разъяснила, когда работодатель не имеет права заставлять выходить на субботник

Инвалиды и мамы детей до трех лет могут отказаться всегда, а принуждение возможно только при ЧС

27 апреля 2026, 08:33, ИА Амител

Субботник / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Юлия Воинова, руководитель отдела кадрового учета компании Newstaff, в интервью "Газете.ру" рассказала, на каких основаниях сотрудников могут привлекать к субботникам в выходные и праздничные дни.

По словам эксперта, в 90% случаев работа в нерабочий день возможна только после того, как вы дадите письменное согласие. Это прямо предусмотрено статьей 113 Трудового кодекса.

Всегда есть выбор: подчиниться неписаным правилам компании или сослаться на закон. И тонкая грань между "так принято" и "так по закону" существует.

Кто вправе отказаться

Без последствий отказаться от выхода на субботник могут работающие инвалиды и женщины, у которых есть дети младше трех лет. Принудительно, без согласия, работодатель может привлечь сотрудника только в исключительных ситуациях: при катастрофах, авариях, несчастных случаях, в режиме ЧП, при стихийных бедствиях (пожары, наводнения, эпидемии) или угрозе жизни людей.

Ограничения для подростков

Запрещено привлекать к работе в выходные молодежь от 14 до 18 лет вне летних каникул. А в каникулы — только по направлению от службы занятости или в составе студенческих отрядов.

Особые случаи

Для творческих работников (СМИ, кино, телевидение, театры, цирки) действуют свои правила. Им нужно внимательно читать коллективный договор и свои трудовые контракты.

Главное правило

Если субботник не прописан в вашем трудовом договоре, вы имеете полное право отказаться. Работодатель не может лишить вас премии, уволить или применить другие санкции. Статья 4 ТК РФ запрещает принудительный труд.

       

Комментарии 8

Гость

09:05:12 27-04-2026

Учителям просто стимулирующие урежут и все.

Гость

09:06:13 27-04-2026

Прям как у проституток бесплатная работа..., ну тут как говорится: Всё понятно. И как же у "юриста" соотносится бесплатная работа и привлечение к работе в чрезвычайных случаях. Наверно в переходе куплен диплом

Гость

09:11:50 27-04-2026

Кадровик такой кадровик... Все в кучу собрала... ЧП и субботник... Такие экземпляры и предлагают "продать ручку" на собеседованиях...

Гость

09:26:45 27-04-2026

а мне нравится выходить на субботник. И воздухом подышишь и физически граблями травку погребешь
и полезно и отвлекает
надо 2 раза в год делать

Гость

09:47:12 27-04-2026

Приводить в порядок территорию - это не по закону ...) Даже там, где живешь....

Гость

12:14:15 27-04-2026

я со школьной скамьи протестовал за бесплатные субботники и вот уже 45 лет как протестую на производстве и никто ни разу не наказал и не пытался да же.

Гость

12:23:01 27-04-2026

Дорогу самовольно залатаешь асвальтом, и всем покажешь какой молодец,штраф выпишут. А тут "отдохнуть" на суботнике предлагают. Это для тех кому после работы только рот закрыть надо,вот пусть на свежем воздухе после работы и на здоровье. Если у администрации денежек не хватает на дворников то сами и вкалывайте а не выдумывайте как это полезно.

Вежливый Человек

12:23:30 27-04-2026

А что такое субботник? - бесплатный труд в РФ запрещён.
Кстати массовое мероприятие должно быть согласовано в администрации и мвд.
А вообще у нас режим по Ковиду не отменен - спросите у Губернатора и Мэра.

