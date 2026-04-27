Министр здравоохранения рассказал, как россиянам увеличить продолжительность жизни
Михаил Мурашко подчеркнул, что, помимо медицины, важны спорт и культура
27 апреля 2026, 09:30, ИА Амител
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью РИА Новости назвал ключевые факторы, влияющие на продолжительность жизни россиян. По его словам, важна не только медицина здорового долголетия, но и образ жизни.
«Важной составляющей в здоровом долголетии является не только медицина, но и образ жизни, приобщенность к культуре, приобщенность к спорту и многие другие вещи. Скажем, занятия спортом в течение 40 минут улучшают более 250 параметров крови в лучшую сторону даже при измененных показателях», — пояснил Мурашко.
Для раннего выявления предвестников заболеваний в стране создаются центры медицины здорового долголетия. Они призваны помогать россиянам вести долгую и здоровую жизнь через обучение и диагностику.
«Но все будет зависеть от человека, его собственного стремления быть здоровым и придерживаться тех рекомендаций, которые дают медики», — подчеркнул министр.
09:42:19 27-04-2026
Ещё молитвы здорово помогают, они в отличие от терапевтов круглосуточно доступны
09:48:53 27-04-2026
Надо увеличить очереди у поликлиник - часов с 3 ночи пусть занимают- стоят... полезно нагрузки давать побольше!
09:59:07 27-04-2026
С пяти утра занимать очередь в регистратуру и услышать талонов нет вот хороший спорт г Барнаул .
10:06:56 27-04-2026
А кроме спорта и культуры важно качество продуктов! Вот здесь как раз полная ж...а!
10:34:58 27-04-2026
На фото к новости пациент сам себе выписывает лекарства?))
13:08:56 27-04-2026
Гость (10:34:58 27-04-2026) На фото к новости пациент сам себе выписывает лекарства?))... ИИ ещё не разобрался, кто этим занимается)))))))))
10:47:46 27-04-2026
Чтобы жить продолжительно ,надо жить где нибудь в другой стране.Где к человеку отношение человеческое,где платятся нормальные зарплаты,где можно жить на пенсию,где нет такого огромного количества разных штрафов ,где доступная медицина.По этим показателям близки страны Юго-Восточной Азии,например,Вьетнам,Таиланд.А у нас они думают только о том ,как увеличить нам выход на пенсию,чтобы выжать с нас по максимуму.
12:42:12 27-04-2026
Качественное питание и чистый воздух на первом месте. Спорт можно заменить походом в магазин и работой в саду.