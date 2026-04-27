Министр здравоохранения рассказал, как россиянам увеличить продолжительность жизни

Михаил Мурашко подчеркнул, что, помимо медицины, важны спорт и культура

27 апреля 2026, 09:30, ИА Амител

Прием у врача в поликлинике / Фото: amic.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью РИА Новости назвал ключевые факторы, влияющие на продолжительность жизни россиян. По его словам, важна не только медицина здорового долголетия, но и образ жизни.

«Важной составляющей в здоровом долголетии является не только медицина, но и образ жизни, приобщенность к культуре, приобщенность к спорту и многие другие вещи. Скажем, занятия спортом в течение 40 минут улучшают более 250 параметров крови в лучшую сторону даже при измененных показателях», — пояснил Мурашко.

Для раннего выявления предвестников заболеваний в стране создаются центры медицины здорового долголетия. Они призваны помогать россиянам вести долгую и здоровую жизнь через обучение и диагностику.