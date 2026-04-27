В России потребовали проверить Валерия Меладзе на иностранное финансирование

Глава ФПБК Виталий Бородин заявил, что выступление артиста на украинском торжестве рядом с иноагентом Галкиным* должно повлечь пересмотр статуса

27 апреля 2026, 08:44, ИА Амител

Валерий Меладзе / Кадр из видео: YouTube

Появление Валерия Меладзе, покинувшего Россию, на роскошной украинской свадьбе в Каннах должно стать основанием для повторной проверки артиста на предмет иностранного финансирования. В России также призвали заново оценить его лояльность киевскому режиму.

В интервью "Абзацу" глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что участие певца в торжестве украинской модели было оплачено. Если это подтвердится, полученный гонорар могут квалифицировать как иностранное финансирование.

«Призываю силовые структуры проверить Меладзе на иностранное финансирование. То, что мы увидели, как он поддерживает киевский режим, да еще и бок о бок с иноагентом Галкиным*. Неужели вы думаете, что музыкант провел там полтора часа впустую? Конечно, ему за это заплатили. Соответственно, мы понимаем, что это конкретное иностранное финансирование», — подчеркнул Бородин.

Он добавил, что исполнитель хита "Цыганка Сэра" и раньше попадал в скандалы из-за высказываний в поддержку Украины. По мнению главы ФПБК, с учетом этого и произошедшего на свадьбе статус артиста должен быть пересмотрен.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом