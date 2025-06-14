НОВОСТИОбщество

МЧС предупредило о грозах, ливнях с градом и сильном ветре на Алтае в ближайшие дни

Шквалы будут достигать 23 м/с

14 июня 2025, 15:33, ИА Амител

Источник фото: NOAA / unsplash.com
Источник фото: NOAA / unsplash.com

Спасатели предупредили о ливнях, грозах и усилении ветра 15–16 июня в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"Ожидаются дожди, грозы, при грозах местами сильные ливневые дожди, град, шквалистое усиление ветра до 18–23 м/с в Алтайском крае 15–16 июня", – говорится в сообщении.

Жителей просят переждать непогоду в капитальном строении.

Пешеходам при сильном ветре следует обходить рекламные щиты и не прятаться под деревьями. Водителям также нужно быть осторожными. 

Алтайский край Погода

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

16:21:27 14-06-2025

Во как, вот если бы снег, а так в июне гроза не удивляет.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:05:05 15-06-2025

Гость (16:21:27 14-06-2025) Во как, вот если бы снег, а так в июне гроза не удивляет....
Барнаульцы пугаются. И грозы и ветра.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:54:48 15-06-2025

Гость (11:05:05 15-06-2025) Барнаульцы пугаются. И грозы и ветра. ...
И пролетающих самолетов! ))))

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:02:20 15-06-2025

Гость (11:54:48 15-06-2025) И пролетающих самолетов! ))))...
Одна тетка всерьез в 27 маршрутке требовала закрыть окна, потому что увидела след пролетевшего самолета. Типа нас опять "опыляют". И опять будет ковид.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров