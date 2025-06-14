МЧС предупредило о грозах, ливнях с градом и сильном ветре на Алтае в ближайшие дни
Шквалы будут достигать 23 м/с
14 июня 2025, 15:33, ИА Амител
Источник фото: NOAA / unsplash.com
Спасатели предупредили о ливнях, грозах и усилении ветра 15–16 июня в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"Ожидаются дожди, грозы, при грозах местами сильные ливневые дожди, град, шквалистое усиление ветра до 18–23 м/с в Алтайском крае 15–16 июня", – говорится в сообщении.
Жителей просят переждать непогоду в капитальном строении.
Пешеходам при сильном ветре следует обходить рекламные щиты и не прятаться под деревьями. Водителям также нужно быть осторожными.
16:21:27 14-06-2025
Во как, вот если бы снег, а так в июне гроза не удивляет.
11:05:05 15-06-2025
Гость (16:21:27 14-06-2025) Во как, вот если бы снег, а так в июне гроза не удивляет....
Барнаульцы пугаются. И грозы и ветра.
11:54:48 15-06-2025
Гость (11:05:05 15-06-2025) Барнаульцы пугаются. И грозы и ветра. ...
И пролетающих самолетов! ))))
19:02:20 15-06-2025
Гость (11:54:48 15-06-2025) И пролетающих самолетов! ))))...
Одна тетка всерьез в 27 маршрутке требовала закрыть окна, потому что увидела след пролетевшего самолета. Типа нас опять "опыляют". И опять будет ковид.