МЧС предупредило о грозах, ливнях с градом и сильном ветре на Алтае в ближайшие дни

Шквалы будут достигать 23 м/с

14 июня 2025, 15:33, ИА Амител

Источник фото: NOAA / unsplash.com

Спасатели предупредили о ливнях, грозах и усилении ветра 15–16 июня в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"Ожидаются дожди, грозы, при грозах местами сильные ливневые дожди, град, шквалистое усиление ветра до 18–23 м/с в Алтайском крае 15–16 июня", – говорится в сообщении.

Жителей просят переждать непогоду в капитальном строении.

Пешеходам при сильном ветре следует обходить рекламные щиты и не прятаться под деревьями. Водителям также нужно быть осторожными.