Мать подростка, заживо сгоревшего на работе, записала обращение к Путину

18 декабря 2025, 10:40, ИА Амител

Мама погибшего подростка записала обращение к Путину / Фото: скриншот из видео "ПроГород Чебоксары"

В Чебоксарах мать подростка, сгоревшего заживо, записала видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой ужесточить наказание за гибель детей на работе, пишет "Про Город Чебоксары".

«Летом мой сын Илья работал – косил траву на городских территориях. Госконтракт выиграл депутат Юрий Борисов и передал его на исполнение своему сыну Борисову Максиму. Он нанимал на работу несовершеннолетних детей и все лето перевозил их в зашнурованном прицепе вместе с бензином. 8 августа во время такой перевозки произошел пожар. Дети горели заживо без возможности выбраться», – рассказала мама погибшего мальчика, Марина Порфирьева.

Илья скончался от 90% ожогов тела, не выжил и еще один юноша. Еще двое мальчиков остались инвалидами.

Теперь, по словам скорбящей матери, Борисов-младший, будучи кандидатом в депутаты, пытается избежать ответственности. Его защита настаивает, что он не был работодателем, и добивается переквалификации обвинения на более мягкую статью.

Марина Порфирьева в своем обращении привела шокирующую статистику: около 80% судов по таким делам заканчиваются условными сроками для виновных. Она потребовала ужесточить статьи УК о нарушении охраны труда и безопасности работ, усилить контроль за госконтрактами депутатов и дать трудовой инспекции больше полномочий, чтобы жизнь детей не обесценивалась безнаказанностью.

