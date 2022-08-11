«Русский дельтакрон». В России выявили новый штамм COVID-19

При исследованиях в Санкт-Петербурге обнаружили новый штамм коронавируса, который не выявляли в других странах, пишет РБК.

Он представляет собой гибрид «омикрона» и «дельты» и получил название «русский дельтакрон».

Уникальность этой разновидности COVID-19 в том, что сочетание в себе фрагментов геномов обоих штаммов — большая редкость, так как штамм «дельта» практически исчез: ещё в июне Роспотребнадзор сообщал, что 98,3% всех выявляемых в стране случаев коронавируса приходилось на «омикрон».

Опасность «русского дельтакрона» только предстоит изучить. Пока остаётся неясным, способен ли он вытеснить другие штаммы, а также вызвать тяжёлое течение COVID-19.

Ранее профессор МГУ Алексей Аграновский рассказал, как долго может продлиться новая волна коронавируса.