Возможность превращения всех смартфонов в "кирпичи" уже прокомментировали в Роскачестве

21 марта 2024, 10:00, ИА Амител

Смартфон и ноутбук / Фото: pixabay.com

В России всерьез обсуждают вероятность блокировки множества популярных сервисов уже с 20 марта 2024 года. И не без оснований – об отключении россиян от своих программ заявили Microsoft и Amazon. Тем не менее в Сети говорят о том, что вслед за ними последуют аналогичные решения от Google и Apple.

Правда ли, что россиян скоро отключат от Microsoft и Google, а наши смартфоны превратятся в "кирпичи", читайте в материале amic.ru.

1 Правда ли, что сервисы Microsoft и Amazon заблокируют в России с 20 марта? Частично. Действительно, сервисы Microsoft и Amazon вскоре станут недоступны в России. Об этом сообщила компания Softline, которая представляет интересы корпораций в нашей стране. Изначально сообщалось, что это произойдет 20 марта 2024 года. В Softline посоветовали системным администраторам российских предприятий как можно скорее выполнить резервное копирование данных, хранящихся на облачных площадках Microsoft и Amazon. Впрочем, позднее стало известно, что Softline обсуждает с компаниями возможность переноса срока блокировки на конец марта. Тем не менее эта блокировка все равно выглядит неизбежной, а перенос сроков вызван необходимостью российских компаний подстраховаться и перейти на другое ПО. Само решение остановить работу сервисов в России вызвано очередным пакетом санкций от западных стран.

2 Что за продукты будут заблокированы в марте 2024 года? Полного списка сервисов, которые будут заблокированы, еще нет. Но сообщается, что точно будут отключены: Microsoft Teams (видеоконференции);

Microsoft OneDrive (облачное хранилище);

Microsoft Azure (облачная платформа);

Microsoft Office 365;

Microsoft SQL Server (управление базами данных);

Microsoft System Center (управление корпоративной IT-средой). Кроме того, под блокировку попадут бесплатные версии Power BI Pro и Azure Devops. Также будут заблокированы ключи MS Visio и Office. Работа образовательных сервисов от этих корпораций тоже будет остановлена. Как видим, о сервисах, касающихся работы смартфонов, речи не идет.

3 Для кого сервисы Microsoft будут заблокированы с 20 марта? Для российских юрлиц. "Отключение затронет только компании, зарегистрированные на территории РФ. MNC компании (транснациональные – ИФ) не должны быть заблокированы. В том числе это распространится и на образовательные продукты", – передает "Интерфакс" сообщение Softline.

4 А что с физическими лицами? Для них облачные программы тоже заблокируют? Этот вопрос до сих пор до конца не выяснен. Но в Softline сообщили, что физических лиц блокировка не коснется. А что касается продуктов физических лиц, то их отключать не планируют", – цитирует сообщение "Интерфакс"

5 Правда ли, что в марте 2024 года будут заблокированы все сервисы Google и Apple? Пока нет. Google фигурировал в первых сообщениях о грядущей блокировке. Но затем в компании Cloudseller, которая является главным партнером корпорации в России, опровергли эту информацию. "Партнеры Google не получали никаких писем о прекращении работы вендора в России. Google Workspace – это почтовый сервис и пакет офисных приложений, он не подпадает под 12-й пакет санкций ЕC. Также почтовые сервисы выведены из-под санкций США в апреле 2022 года", – передает заявление Cloudseller "Царьград". Так что пока сервисы Google в безопасности. В компании пообещали оперативно сообщить, если ситуация изменится.