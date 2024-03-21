В России всерьез обсуждают вероятность блокировки множества популярных сервисов уже с 20 марта 2024 года. И не без оснований – об отключении россиян от своих программ заявили Microsoft и Amazon. Тем не менее в Сети говорят о том, что вслед за ними последуют аналогичные решения от Google и Apple.
Правда ли, что россиян скоро отключат от Microsoft и Google, а наши смартфоны превратятся в "кирпичи", читайте в материале amic.ru.
1
Правда ли, что сервисы Microsoft и Amazon заблокируют в России с 20 марта?
Частично. Действительно, сервисы Microsoft и Amazon вскоре станут недоступны в России. Об этом сообщила компания Softline, которая представляет интересы корпораций в нашей стране.
Изначально сообщалось, что это произойдет 20 марта 2024 года. В Softline посоветовали системным администраторам российских предприятий как можно скорее выполнить резервное копирование данных, хранящихся на облачных площадках Microsoft и Amazon.
Впрочем, позднее стало известно, что Softline обсуждает с компаниями возможность переноса срока блокировки на конец марта. Тем не менее эта блокировка все равно выглядит неизбежной, а перенос сроков вызван необходимостью российских компаний подстраховаться и перейти на другое ПО.
Само решение остановить работу сервисов в России вызвано очередным пакетом санкций от западных стран.
2
Что за продукты будут заблокированы в марте 2024 года?
Полного списка сервисов, которые будут заблокированы, еще нет. Но сообщается, что точно будут отключены:
Microsoft Teams (видеоконференции);
Microsoft OneDrive (облачное хранилище);
Microsoft Azure (облачная платформа);
Microsoft Office 365;
Microsoft SQL Server (управление базами данных);
Microsoft System Center (управление корпоративной IT-средой).
Кроме того, под блокировку попадут бесплатные версии Power BI Pro и Azure Devops. Также будут заблокированы ключи MS Visio и Office. Работа образовательных сервисов от этих корпораций тоже будет остановлена.
Как видим, о сервисах, касающихся работы смартфонов, речи не идет.
3
Для кого сервисы Microsoft будут заблокированы с 20 марта?
Для российских юрлиц.
"Отключение затронет только компании, зарегистрированные на территории РФ. MNC компании (транснациональные – ИФ) не должны быть заблокированы. В том числе это распространится и на образовательные продукты", – передает "Интерфакс" сообщение Softline.
4
А что с физическими лицами? Для них облачные программы тоже заблокируют?
Этот вопрос до сих пор до конца не выяснен. Но в Softline сообщили, что физических лиц блокировка не коснется.
А что касается продуктов физических лиц, то их отключать не планируют", – цитирует сообщение "Интерфакс".
5
Правда ли, что в марте 2024 года будут заблокированы все сервисы Google и Apple?
Пока нет. Google фигурировал в первых сообщениях о грядущей блокировке. Но затем в компании Cloudseller, которая является главным партнером корпорации в России, опровергли эту информацию.
"Партнеры Google не получали никаких писем о прекращении работы вендора в России. Google Workspace – это почтовый сервис и пакет офисных приложений, он не подпадает под 12-й пакет санкций ЕC. Также почтовые сервисы выведены из-под санкций США в апреле 2022 года", – передает заявление Cloudseller "Царьград". Так что пока сервисы Google в безопасности. В компании пообещали оперативно сообщить, если ситуация изменится.
6
Могут ли Apple и Google превратить все наши смартфоны в "кирпичи"?
Технически могут. Об этом заявил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
"Технически отключение всех смартфонов Apple и Android, которые используют сервисы Google, возможно. Происходить это будет по тому же самому механизму, как блокируются краденые устройства", – цитирует Кузьменко РИА Новости. Он также добавил, что если речь идет об айфоне, то устройство в случае такого отключения окажется заблокировано навсегда. А вот владельцы устройств на "Андроиде" смогут спасти свою информацию.
При этом Сергей Кузьменко сомневается, что Google и Apple решатся на такой кардинальный шаг.
"Если все же корпорации пойдут на такой шаг, то это выльется в огромный репутационный ущерб и многомилионные иски в сторону корпораций", – рассказал эксперт в беседе с РИА Новости.
11:11:59 21-03-2024
Российский бизнес, в котором доля лицензионного ПО ограничивается лицензией на 1С бухгалтерию напугать санкциями от майкрософта сложно.
12:06:11 21-03-2024
Восстановят проводное радио. А приёмники с антенами все конфискуют.
12:33:17 21-03-2024
Нашли чем напугать. Вот чем , а гуглом и микрософтом точно не стоит нас пугать!
12:49:14 21-03-2024
гость (12:33:17 21-03-2024) Нашли чем напугать. Вот чем , а гуглом и микрософтом точно н... Да вам патриотам липовым хоть трава не расти, вот когда останешься с проводным телефоном , по другому запоёшь 🤣🤣🤣🤣
13:12:10 21-03-2024
Нужно срочно возвращать Чубайса. Он с Роснано быстро организует импортозамещение.
14:44:46 21-03-2024
Гость (13:12:10 21-03-2024) Нужно срочно возвращать Чубайса. Он с Роснано быстро организ... Дойти до ближайшего магазина и Купить ОС на Аврора, Роса Мобайл, Селфиш, HarmonyOS (хотя хуавейники тоже могут прогнуться под пиндостан) тебе самоходный байден запретил?
15:17:23 21-03-2024
Гость (14:44:46 21-03-2024) Дойти до ближайшего магазина и Купить ОС на Аврора, Роса Моб... Ну-ка ну-ка, расскажи мне, как накатить Аврору, Роса Мобайл, Селфиш, Blackberry OS, HarmonyOS на IllfS0 B2021?
18:21:11 21-03-2024
Гость (15:17:23 21-03-2024) Ну-ка ну-ка, расскажи мне, как накатить Аврору, Роса Мобайл,... Не надо менять понятия - купить новый телефон и то, что что-то там накатить на старый! Я с таким же успехом смогу у тебя спросить как на Huawei 50 накатить твой айОС или Андройд? А ненакатывается - значит твоя айОС или Андройд - фигня.
14:17:21 21-03-2024
А можно ознакомиться со списком лиц,которые формируют эти пакеты санкций?
15:12:50 21-03-2024
Пока не поздно, изучайте Linux! Чую я, и дальше поддушивать нас будут.
15:34:26 21-03-2024
ну тогда готовьтесь к тому что люди чьи мобилы станут кирпичами, этими же кирпичами вам бошки порасшибают.
19:16:58 21-03-2024
А где изготавливают стёкла для Айфона?
11:27:17 24-03-2024
Роман (19:16:58 21-03-2024) А где изготавливают стёкла для Айфона?... В Краснодаре.
21:28:45 21-03-2024
Сергей (12:49:14 21-03-2024) Да вам патриотам липовым хоть трава не расти, вот когда оста... Я динозавр. У меня есть стационарный телефон и ты не поверишь проводное радио! И я не вру. Могу доказать при необходимости.
07:49:15 22-03-2024
Гость (21:28:45 21-03-2024) Я динозавр. У меня есть стационарный телефон и ты не повериш... То есть ты мне предлагаешь в 21 веке ходить в лаптях, правильно я тебя понял? 🤣🤣🤣