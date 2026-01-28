Многодетным родителям в России могут сократить рабочую неделю до 30 часов
До сих пор многодетные родители не относились к категории, имеющей право на сокращенную рабочую неделю
28 января 2026, 18:32, ИА Амител
В Государственную Думу поступил законопроект, предлагающий установить сокращенную рабочую неделю для одного из родителей в многодетных семьях. Согласно документу, который уже размещен в электронной базе Госдумы, продолжительность трудового времени может быть снижена до 30 часов в неделю для родителя, воспитывающего трех и более детей, пишет РИА Новости.
Инициативу выдвинули депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким совместно с сенатором Еленой Афанасьевой. В пояснительной записке к законопроекту указано, что предлагается внести изменения в часть первую статьи 92 Трудового кодекса РФ — дополнить ее положением о праве многодетного родителя на сокращенное рабочее время.
Сейчас, согласно Трудовому кодексу РФ, стандартная рабочая неделя не должна превышать 40 часов. Законодательство предусматривает сокращенную продолжительность рабочего времени для отдельных категорий работников, однако многодетные родители в этот перечень пока не входят. При этом нагрузка, связанная с воспитанием нескольких несовершеннолетних детей, остается весьма значительной.
«Леонид Слуцкий подчеркнул, что для работающих многодетных родителей каждая секунда на особом счету. Он отметил, что далеко не все семьи с несколькими детьми могут позволить себе нанять няню, рассчитывать на помощь бабушек и дедушек или полностью отказаться от работы в пользу воспитания. До сих пор многодетные родители не относились к категории, имеющей право на сокращенную рабочую неделю, хотя такая мера могла бы существенно облегчить их положение», — говорится в публикации.
Авторы законопроекта убеждены, что его принятие позволит создать более благоприятные условия для совмещения трудовой деятельности с семейными обязанностями, повысить качество жизни многодетных семей и содействовать реализации целей государственной демографической политики РФ.
Теперь документ ждет рассмотрения в профильных комитетах Госдумы.
Ранее сообщалось, что Путин поручил разработать льготные тарифы на такси для многодетных семей. В правительстве также подумают, как сделать перевозки доступнее для детей-инвалидов.
18:49:14 28-01-2026
А кто будет работать вместо них политикан Слуцкий не сказал? Тут и так один с сошкой и семеро с ложкой.
18:53:57 28-01-2026
на фото не тянет на многодетную
19:13:22 28-01-2026
И кто потом будет брать на работу многодетных?
19:14:50 28-01-2026
Кто же их тогда примет на работу?
19:31:13 28-01-2026
Как работотадель буду вынужден вообще не брать на работу многодетных.
работник нужен на работе чтобы работать, а не дома сидеть.
Кто будет за многодетного работать пока коллеги работают по обычному графику?
20:08:11 28-01-2026
Гость (19:31:13 28-01-2026) Как работотадель буду вынужден вообще не брать на работу мно...
Абсолютная правда! Да и работать с многодетными в коллективе не айс!
22:12:32 28-01-2026
Гость (20:08:11 28-01-2026) Абсолютная правда! Да и работать с многодетными в коллек... Разведенных алиментщиков тоже хватает, не готов поддержать оратора, потому что большинство брошенных не многодетные с не ангельским характером
20:28:20 28-01-2026
"Добряки" не сказали о главном: не урежет ли сокращение рабочей недели зарплату многодетным "льготникам"? Если же урежет, то на кой ляд им такая показушная "льгота"?
22:06:47 28-01-2026
Почему у нас борьба за права одной категории граждан всегда за счет прав другой? Кто-то будет работать 8 часов, а кто-то 6🤷 А еще есть, например, матери одиночки, им тоже надо сократить, у них ребёнок, да и личную жизнь надо устраивать. А предпенсионеры- молодые матери, им каково работать? тоже отпускать пораньше. А эти ненормальные с одним-двумя детьми, которые надеются только на себя вы этой жизни, пусть пашут на двух работах. Так победим!
10:02:55 29-01-2026
Когда-то была "монетизация льгот" под предлогом того, что чиновникам стало слишком сложно все эти льготы отслеживать и реализовывать. Пошел заход на новый круг увеличения количества разных льгот?
10:06:20 29-01-2026
Вместо этой глупой инициативы постройте наконец в Бельмесево дороги, свет и воду для многодетных!!!! Есть решение суда но власти его не исполняют, придумывая тупые меры поддержки типа посещения музеев и таких вот сокращенных рабочих недель. Алё, власти, исполняйте решение суда и стройте инфраструктуру для многодетных в Бельмесево!!!!