Многодетным родителям в России могут сократить рабочую неделю до 30 часов

28 января 2026, 18:32, ИА Амител

Многодетная семья / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Государственную Думу поступил законопроект, предлагающий установить сокращенную рабочую неделю для одного из родителей в многодетных семьях. Согласно документу, который уже размещен в электронной базе Госдумы, продолжительность трудового времени может быть снижена до 30 часов в неделю для родителя, воспитывающего трех и более детей, пишет РИА Новости.

Инициативу выдвинули депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким совместно с сенатором Еленой Афанасьевой. В пояснительной записке к законопроекту указано, что предлагается внести изменения в часть первую статьи 92 Трудового кодекса РФ — дополнить ее положением о праве многодетного родителя на сокращенное рабочее время.

Сейчас, согласно Трудовому кодексу РФ, стандартная рабочая неделя не должна превышать 40 часов. Законодательство предусматривает сокращенную продолжительность рабочего времени для отдельных категорий работников, однако многодетные родители в этот перечень пока не входят. При этом нагрузка, связанная с воспитанием нескольких несовершеннолетних детей, остается весьма значительной.

«Леонид Слуцкий подчеркнул, что для работающих многодетных родителей каждая секунда на особом счету. Он отметил, что далеко не все семьи с несколькими детьми могут позволить себе нанять няню, рассчитывать на помощь бабушек и дедушек или полностью отказаться от работы в пользу воспитания. До сих пор многодетные родители не относились к категории, имеющей право на сокращенную рабочую неделю, хотя такая мера могла бы существенно облегчить их положение», — говорится в публикации.

Авторы законопроекта убеждены, что его принятие позволит создать более благоприятные условия для совмещения трудовой деятельности с семейными обязанностями, повысить качество жизни многодетных семей и содействовать реализации целей государственной демографической политики РФ.

Теперь документ ждет рассмотрения в профильных комитетах Госдумы.

Ранее сообщалось, что Путин поручил разработать льготные тарифы на такси для многодетных семей. В правительстве также подумают, как сделать перевозки доступнее для детей-инвалидов.