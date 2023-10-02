На Алтае пенсионер задушил соседа по комнате в доме для престарелых
Между мужчинами на протяжении длительного времени возникали конфликты
02 октября 2023, 19:03, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Алтайском крае 73-летний постоялец дома-интерната убил 69-летнего соседа по комнате, сообщает региональный СК.
Инцидент произошел вечером 28 сентября 2023 года в доме для престарелых, расположенном в Рубцовске.
"Между постояльцами на протяжении длительного времени возникали конфликты по бытовым вопросам", – рассказали в ведомстве.
В ходе очередной ссоры пенсионер начал душить соседа по комнате, который скончался на месте.
Мужчину заключили под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы за убийство.
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