На Алтае пенсионер задушил соседа по комнате в доме для престарелых

Между мужчинами на протяжении длительного времени возникали конфликты

02 октября 2023, 19:03, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае 73-летний постоялец дома-интерната убил 69-летнего соседа по комнате, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел вечером 28 сентября 2023 года в доме для престарелых, расположенном в Рубцовске.

"Между постояльцами на протяжении длительного времени возникали конфликты по бытовым вопросам", – рассказали в ведомстве.

В ходе очередной ссоры пенсионер начал душить соседа по комнате, который скончался на месте.

Мужчину заключили под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы за убийство.