В Барнауле дворник задушил женщину за отказ от интима

Злоумышленник оказался психически больным

30 сентября 2023, 20:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле 63-летний дворник убил женщину и закопал ее на безлюдном участке, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент случился 21 июня. Мужчина пригласил в гости 31-летнюю горожанку, с которой познакомился на улице. В квартире он предложил ей близость, но она отказалась, что вылилось в фатальный конфликт.

"Мужчина руками задушил потерпевшую, после чего предпринял меры к сокрытию следов преступления, переместив тело женщины на безлюдный участок местности и прикопав землей", – рассказали в ведомстве.

Впоследствии преступление раскрыли. Следователь назначил психэкспертизу, которая установила у злоумышленника наличие психического заболевания и показала, что в момент убийств он не осознавал, что делает.