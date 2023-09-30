В Барнауле дворник задушил женщину за отказ от интима
Злоумышленник оказался психически больным
30 сентября 2023, 20:40, ИА Амител
В Барнауле 63-летний дворник убил женщину и закопал ее на безлюдном участке, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.
Инцидент случился 21 июня. Мужчина пригласил в гости 31-летнюю горожанку, с которой познакомился на улице. В квартире он предложил ей близость, но она отказалась, что вылилось в фатальный конфликт.
"Мужчина руками задушил потерпевшую, после чего предпринял меры к сокрытию следов преступления, переместив тело женщины на безлюдный участок местности и прикопав землей", – рассказали в ведомстве.
Впоследствии преступление раскрыли. Следователь назначил психэкспертизу, которая установила у злоумышленника наличие психического заболевания и показала, что в момент убийств он не осознавал, что делает.
"В связи с этим уголовное дело с утвержденным прокурором Индустриального района города Барнаула постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу", – отметили в Следкоме.
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