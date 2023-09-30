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В Барнауле дворник задушил женщину за отказ от интима

Злоумышленник оказался психически больным

30 сентября 2023, 20:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле 63-летний дворник убил женщину и закопал ее на безлюдном участке, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент случился 21 июня. Мужчина пригласил в гости 31-летнюю горожанку, с которой познакомился на улице. В квартире он предложил ей близость, но она отказалась, что вылилось в фатальный конфликт.

"Мужчина руками задушил потерпевшую, после чего предпринял меры к сокрытию следов преступления, переместив тело женщины на безлюдный участок местности и прикопав землей", – рассказали в ведомстве.

Впоследствии преступление раскрыли. Следователь назначил психэкспертизу, которая установила у злоумышленника наличие психического заболевания и показала, что в момент убийств он не осознавал, что делает.

"В связи с этим уголовное дело с утвержденным прокурором Индустриального района города Барнаула постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу", – отметили в Следкоме.

Барнаул Убийство Происшествия

Комментарии 4

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Гость

22:02:12 30-09-2023

Дак не доставайся же ты никому ...

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Абориген

23:50:59 30-09-2023

Женщина пришла, но не дала. Странное поведение.

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Гость

13:20:48 01-10-2023

Абориген (23:50:59 30-09-2023) Женщина пришла, но не дала. Странное поведение.... Надо было её сначала накормить,напоить,а потом уж спать укладывать.

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Гость

01:25:31 01-10-2023

Усыпить психа, больше с ним ничего не сделать.

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