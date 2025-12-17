На Алтае половина работников не пойдет на уступки в зарплате даже под страхом увольнения
31% жителей готовы подстраивать свои зарплатные аппетиты под рынок труда
17 декабря 2025, 14:40, ИА Амител
В Алтайском крае половина работников и соискателей (51%) не готовы пойти на уступки в своих зарплатных ожиданиях, даже при условии гарантированного трудоустройства или сохранения рабочего места, сообщает hh.ru.
«Реже всего понижать уровень желаемых доходов готовы опытные специалисты в возрасте от 35 до 44 лет и от 45 до 54 лет (56 и 52% соответственно). А самыми гибкими оказались молодые кандидаты до 18 лет, только 21% из них откажутся от компромисса в зарплате, если компания готова будет взять их на работу», – говорится в исследовании.
Чаще склонны настаивать на желаемом уровне зарплате специалисты из сфер:
- "Стратегия, инвестиции, консалтинг" и "Административный персонал" (по 56%);
- "Строительство, недвижимость" (55%);
- "Добыча сырья" и "Транспорт, логистика, перевозки" (по 54%);
- "Производство, сервисное обслуживание", "Медицина, фармацевтика" и "Автомобильный бизнес" (по 53%);
- "Розничная торговля", "Продажи, обслуживание клиентов", "Закупки" и "Высший менеджмент" (по 52%).
«При этом 31% жителей Алтайского края в конце 2025 года готовы подстраивать свои зарплатные аппетиты под рынок труда и возможности интересующих их компаний-работодателей», – выяснили социологи.
Гарантия трудоустройства или сохранение рабочего места заставляют проявить гибкость в зарплатных ожиданиях для специалистов из сфер:
- "Информационные технологии" (41%);
- "Домашний, обслуживающий персонал" (35%);
- "Маркетинг, реклама, PR" (32%);
- "Искусство, развлечения, масс-медиа" (31%).
18% жителей Алтайского края затруднились однозначно ответить пойдут ли они на компромисс в зарплате, если потребуется.
Напомним, по итогам ноября медиана зарплатного предложения в вакансиях составила в Алтайском крае 65 299 рублей (по России – 83 792 рубля). А зарплатные ожидания соискателей находятся на уровне 50 000 рублей (по России – 80 000 рублей).
Ранее жители Алтайского края рассказали, что помогает им снизить тревожность на работе. В частности, стабильная зарплата снижает общий фон стресса, связанный не только с работой, но и с качеством жизни.
15:44:37 17-12-2025
Страх увольнения работника должно быть у работодателя. Ибо неизвестно как быстро и какого качества и надолго ли найдется новый работник.
17:09:18 17-12-2025
Гость (15:44:37 17-12-2025) Страх увольнения работника должно быть у работодателя. Ибо н... Работает же в обе стороны
17:34:32 17-12-2025
Платят настолько мало, что люди просто умрут, если им еще меньше заплатить. Причем это в буквальном смысле.
17:52:45 17-12-2025
Гость (17:34:32 17-12-2025) Платят настолько мало, что люди просто умрут, если им еще ме... Как в Англии начала 19-го века
23:18:33 17-12-2025
Гость (17:34:32 17-12-2025) Платят настолько мало, что люди просто умрут, если им еще ме... Как работают- так и платят
08:32:59 18-12-2025
гость-гостю (23:18:33 17-12-2025) Как работают- так и платят... Как платят, так и работают!
12:20:03 18-12-2025
гость-гостю (23:18:33 17-12-2025) Как работают- так и платят... Ну Ду, ну да. Только с каких доходов такие работодатели меняют тачки, как перчатки, катаются по всему свету и прочее, если у них такие плохие работники??
00:28:21 19-12-2025
Мне интересно кто статистику проводит? И как много граждан Алтайского края опрошено?
Вот например с точностью могу сказать что ни меня, ни моих знакомых , ни родственников , ни друзей, ни коллег и тд не спрашивали .