На Алтае половина работников не пойдет на уступки в зарплате даже под страхом увольнения

31% жителей готовы подстраивать свои зарплатные аппетиты под рынок труда

17 декабря 2025, 14:40, ИА Амител

Недовольный работник в офисе / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В Алтайском крае половина работников и соискателей (51%) не готовы пойти на уступки в своих зарплатных ожиданиях, даже при условии гарантированного трудоустройства или сохранения рабочего места, сообщает hh.ru.

«Реже всего понижать уровень желаемых доходов готовы опытные специалисты в возрасте от 35 до 44 лет и от 45 до 54 лет (56 и 52% соответственно). А самыми гибкими оказались молодые кандидаты до 18 лет, только 21% из них откажутся от компромисса в зарплате, если компания готова будет взять их на работу», – говорится в исследовании.

Чаще склонны настаивать на желаемом уровне зарплате специалисты из сфер:

"Стратегия, инвестиции, консалтинг" и "Административный персонал" (по 56%);

"Строительство, недвижимость" (55%);

"Добыча сырья" и "Транспорт, логистика, перевозки" (по 54%);

"Производство, сервисное обслуживание", "Медицина, фармацевтика" и "Автомобильный бизнес" (по 53%);

"Розничная торговля", "Продажи, обслуживание клиентов", "Закупки" и "Высший менеджмент" (по 52%).

«При этом 31% жителей Алтайского края в конце 2025 года готовы подстраивать свои зарплатные аппетиты под рынок труда и возможности интересующих их компаний-работодателей», – выяснили социологи.

Гарантия трудоустройства или сохранение рабочего места заставляют проявить гибкость в зарплатных ожиданиях для специалистов из сфер:

"Информационные технологии" (41%);

"Домашний, обслуживающий персонал" (35%);

"Маркетинг, реклама, PR" (32%);

"Искусство, развлечения, масс-медиа" (31%).

18% жителей Алтайского края затруднились однозначно ответить пойдут ли они на компромисс в зарплате, если потребуется.

Напомним, по итогам ноября медиана зарплатного предложения в вакансиях составила в Алтайском крае 65 299 рублей (по России – 83 792 рубля). А зарплатные ожидания соискателей находятся на уровне 50 000 рублей (по России – 80 000 рублей).

Ранее жители Алтайского края рассказали, что помогает им снизить тревожность на работе. В частности, стабильная зарплата снижает общий фон стресса, связанный не только с работой, но и с качеством жизни.