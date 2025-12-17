НОВОСТИОбщество

На Алтае половина работников не пойдет на уступки в зарплате даже под страхом увольнения

31% жителей готовы подстраивать свои зарплатные аппетиты под рынок труда

17 декабря 2025, 14:40, ИА Амител

Недовольный работник в офисе / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru
В Алтайском крае половина работников и соискателей (51%) не готовы пойти на уступки в своих зарплатных ожиданиях, даже при условии гарантированного трудоустройства или сохранения рабочего места, сообщает hh.ru.

«Реже всего понижать уровень желаемых доходов готовы опытные специалисты в возрасте от 35 до 44 лет и от 45 до 54 лет (56 и 52% соответственно). А самыми гибкими оказались молодые кандидаты до 18 лет, только 21% из них откажутся от компромисса в зарплате, если компания готова будет взять их на работу», – говорится в исследовании.

Чаще склонны настаивать на желаемом уровне зарплате специалисты из сфер:

  • "Стратегия, инвестиции, консалтинг" и "Административный персонал" (по 56%);
  • "Строительство, недвижимость" (55%);
  • "Добыча сырья" и "Транспорт, логистика, перевозки" (по 54%);
  • "Производство, сервисное обслуживание", "Медицина, фармацевтика" и "Автомобильный бизнес" (по 53%);
  • "Розничная торговля", "Продажи, обслуживание клиентов", "Закупки" и "Высший менеджмент" (по 52%).

«При этом 31% жителей Алтайского края в конце 2025 года готовы подстраивать свои зарплатные аппетиты под рынок труда и возможности интересующих их компаний-работодателей», – выяснили социологи.

Гарантия трудоустройства или сохранение рабочего места заставляют проявить гибкость в зарплатных ожиданиях для специалистов из сфер:

  • "Информационные технологии" (41%);
  • "Домашний, обслуживающий персонал" (35%);
  • "Маркетинг, реклама, PR" (32%);
  • "Искусство, развлечения, масс-медиа" (31%).

18% жителей Алтайского края затруднились однозначно ответить пойдут ли они на компромисс в зарплате, если потребуется.

Напомним, по итогам ноября медиана зарплатного предложения в вакансиях составила в Алтайском крае 65 299 рублей (по России – 83 792 рубля). А зарплатные ожидания соискателей находятся на уровне 50 000 рублей (по России – 80 000 рублей).

Ранее жители Алтайского края рассказали, что помогает им снизить тревожность на работе. В частности, стабильная зарплата снижает общий фон стресса, связанный не только с работой, но и с качеством жизни.

Алтайский край Работа опросы зарплаты

Комментарии 8

Гость
Гость

15:44:37 17-12-2025

Страх увольнения работника должно быть у работодателя. Ибо неизвестно как быстро и какого качества и надолго ли найдется новый работник.

  

Avatar Picture
Гость

17:09:18 17-12-2025

Гость (15:44:37 17-12-2025) Страх увольнения работника должно быть у работодателя. Ибо н... Работает же в обе стороны

  

Avatar Picture
Гость

17:34:32 17-12-2025

Платят настолько мало, что люди просто умрут, если им еще меньше заплатить. Причем это в буквальном смысле.

  

Avatar Picture
Гость

17:52:45 17-12-2025

Гость (17:34:32 17-12-2025) Платят настолько мало, что люди просто умрут, если им еще ме... Как в Англии начала 19-го века

  

Avatar Picture
гость-гостю

23:18:33 17-12-2025

Гость (17:34:32 17-12-2025) Платят настолько мало, что люди просто умрут, если им еще ме... Как работают- так и платят

  

Avatar Picture
Гость

08:32:59 18-12-2025

гость-гостю (23:18:33 17-12-2025) Как работают- так и платят... Как платят, так и работают!

  

Avatar Picture
Гость

12:20:03 18-12-2025

гость-гостю (23:18:33 17-12-2025) Как работают- так и платят... Ну Ду, ну да. Только с каких доходов такие работодатели меняют тачки, как перчатки, катаются по всему свету и прочее, если у них такие плохие работники??

  

Avatar Picture
Алиса

00:28:21 19-12-2025

Мне интересно кто статистику проводит? И как много граждан Алтайского края опрошено?
Вот например с точностью могу сказать что ни меня, ни моих знакомых , ни родственников , ни друзей, ни коллег и тд не спрашивали .

  

