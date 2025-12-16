НОВОСТИОбщество

Жители Алтая в 2026 году хотят научиться "управлять временем" и "превращать нет в да"

Чтобы не только быть более полезным на работе, но и повысить свою конкурентоспособность во время поиска работы

16 декабря 2025, 15:30, ИА Амител

Управление временем / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru
Управление временем / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В Алтайском крае треть жителей планируют в 2026 году повышать свою цифровую грамотность, в частности, познавать искусственный интеллект и грамотно распоряжаться временем, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

«Самым популярным навыком (48% опрошенных), который работающие жители Алтайского края хотели бы освоить в рамках своего профессионального развития, стала работа с новым оборудованием и программным обеспечением, в том числе освоение специализированного ПО», – говорится в исследовании.

На втором месте – цифровая грамотность и работа с данными, искусственный интеллект и машинное обучение (по 32%). Другие цифровые навыки в списке приоритетов – языки программирования, автоматизация (16%), цифровой маркетинг и SMM (13%).

Также для повышения профессиональной ценности жители края планируют осваивать:

  • работу с возражениями (23%);
  • управление временем (19%);
  • техники деловых коммуникаций (16%);
  • управление проектами (13%);
  • финансовую и юридическую грамотность (10%);
  • техники продаж и работу с клиентской базой (10%);
  • иностранные языки (6%).
Люди в офисе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Как отметила директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева, освоение цифровых навыков открывает новые возможности для профессионального роста:

«Сейчас уже очевидно, что это не только повышает конкурентоспособность кандидата на рынке труда во время поиска работы, поскольку цифровая грамотность востребована почти в каждой сфере, но и позволяет претендовать на более высокие зарплаты».

Мотивы работодателя понятны: инструменты автоматизации повышают эффективность, рутинные задачи выполняются быстрее и с меньшим количеством ошибок, снижаются операционные издержки, при этом улучшается контроль и анализ данных, что помогает принимать более точные управленческие решения.

Также жители Алтайского края в 2026 году намерены совершенствовать "мягкие", или надпрофессиональные навыки, которые помогают строить карьеру.

Чаще всего работающие будут сосредотачивать свои усилия на развитии:

  • адаптивности и гибкости, которые позволят позитивно реагировать на изменения, осваивать новые технологии и методы работ (55%);
  • талантов в коммуникации, умении четко и ясно излагать мысли устно и письменно (48%);
  • умения мыслить нестандартно, генерировать новые идеи (35%).

«Кроме того, многие хотят развивать навыки работы в команде, управления конфликтами, критическое мышление, эмоциональный интеллект», – выяснили социологи.

Начальник на работе / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

