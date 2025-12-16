Жители Алтая в 2026 году хотят научиться "управлять временем" и "превращать нет в да"

Чтобы не только быть более полезным на работе, но и повысить свою конкурентоспособность во время поиска работы

16 декабря 2025, 15:30, ИА Амител

Управление временем / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В Алтайском крае треть жителей планируют в 2026 году повышать свою цифровую грамотность, в частности, познавать искусственный интеллект и грамотно распоряжаться временем, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

«Самым популярным навыком (48% опрошенных), который работающие жители Алтайского края хотели бы освоить в рамках своего профессионального развития, стала работа с новым оборудованием и программным обеспечением, в том числе освоение специализированного ПО», – говорится в исследовании.

На втором месте – цифровая грамотность и работа с данными, искусственный интеллект и машинное обучение (по 32%). Другие цифровые навыки в списке приоритетов – языки программирования, автоматизация (16%), цифровой маркетинг и SMM (13%).

Также для повышения профессиональной ценности жители края планируют осваивать:

работу с возражениями (23%);

(23%); управление временем (19%);

техники деловых коммуникаций (16%);

управление проектами (13%);

финансовую и юридическую грамотность (10%);

техники продаж и работу с клиентской базой (10%);

иностранные языки (6%).

Как отметила директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева, освоение цифровых навыков открывает новые возможности для профессионального роста:

«Сейчас уже очевидно, что это не только повышает конкурентоспособность кандидата на рынке труда во время поиска работы, поскольку цифровая грамотность востребована почти в каждой сфере, но и позволяет претендовать на более высокие зарплаты».

Мотивы работодателя понятны: инструменты автоматизации повышают эффективность, рутинные задачи выполняются быстрее и с меньшим количеством ошибок, снижаются операционные издержки, при этом улучшается контроль и анализ данных, что помогает принимать более точные управленческие решения.

Также жители Алтайского края в 2026 году намерены совершенствовать "мягкие", или надпрофессиональные навыки, которые помогают строить карьеру.

Чаще всего работающие будут сосредотачивать свои усилия на развитии:

адаптивности и гибкости, которые позволят позитивно реагировать на изменения, осваивать новые технологии и методы работ (55%);

талантов в коммуникации, умении четко и ясно излагать мысли устно и письменно (48%);

умения мыслить нестандартно, генерировать новые идеи (35%).