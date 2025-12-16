Жители Алтая в 2026 году хотят научиться "управлять временем" и "превращать нет в да"
Чтобы не только быть более полезным на работе, но и повысить свою конкурентоспособность во время поиска работы
16 декабря 2025, 15:30, ИА Амител
В Алтайском крае треть жителей планируют в 2026 году повышать свою цифровую грамотность, в частности, познавать искусственный интеллект и грамотно распоряжаться временем, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.
«Самым популярным навыком (48% опрошенных), который работающие жители Алтайского края хотели бы освоить в рамках своего профессионального развития, стала работа с новым оборудованием и программным обеспечением, в том числе освоение специализированного ПО», – говорится в исследовании.
На втором месте – цифровая грамотность и работа с данными, искусственный интеллект и машинное обучение (по 32%). Другие цифровые навыки в списке приоритетов – языки программирования, автоматизация (16%), цифровой маркетинг и SMM (13%).
Также для повышения профессиональной ценности жители края планируют осваивать:
- работу с возражениями (23%);
- управление временем (19%);
- техники деловых коммуникаций (16%);
- управление проектами (13%);
- финансовую и юридическую грамотность (10%);
- техники продаж и работу с клиентской базой (10%);
- иностранные языки (6%).
Как отметила директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева, освоение цифровых навыков открывает новые возможности для профессионального роста:
«Сейчас уже очевидно, что это не только повышает конкурентоспособность кандидата на рынке труда во время поиска работы, поскольку цифровая грамотность востребована почти в каждой сфере, но и позволяет претендовать на более высокие зарплаты».
Мотивы работодателя понятны: инструменты автоматизации повышают эффективность, рутинные задачи выполняются быстрее и с меньшим количеством ошибок, снижаются операционные издержки, при этом улучшается контроль и анализ данных, что помогает принимать более точные управленческие решения.
Также жители Алтайского края в 2026 году намерены совершенствовать "мягкие", или надпрофессиональные навыки, которые помогают строить карьеру.
Чаще всего работающие будут сосредотачивать свои усилия на развитии:
- адаптивности и гибкости, которые позволят позитивно реагировать на изменения, осваивать новые технологии и методы работ (55%);
- талантов в коммуникации, умении четко и ясно излагать мысли устно и письменно (48%);
- умения мыслить нестандартно, генерировать новые идеи (35%).
«Кроме того, многие хотят развивать навыки работы в команде, управления конфликтами, критическое мышление, эмоциональный интеллект», – выяснили социологи.
Комментарии 0